OMV Petrom anunță că aprovizionarea cu țiței este asigurată pentru următoarele luni: Avem cantităţile necesare pentru august şi, în mare măsură, pentru luna septembrie

OMV Petrom a anunțat că are asigurate cantitățile necesare de țiței destinate procesării pentru luna august și, în mare măsură, pentru luna septembrie, iar volumele de produse finite necesare pentru o cerere normală sunt securizate în aceeași perioadă.

Radu Căprău, membru al Directoratului responsabil pentru segmentul Rafinare și Marketing, a explicat vineri, într-o conferință de presă, că prioritatea în perioada următoare este utilizarea rafinăriei la capacitate maximă și procesarea întregii cantități de țiței disponibile. În același timp, reprezentanții OMV Petrom continuă să analizeze modificările legislative aflate în discuție și încearcă să înțeleagă toate implicațiile acestora pentru activitatea companiei și pentru aprovizionarea viitoare.

„Vorbind despre securitatea aprovizionării, în ceea ce ne priveşte, avem cantităţile necesare de ţiţei asigurate pentru procesare pentru luna august şi, în mare măsură, pentru luna septembrie. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că procesăm ţiţeiul sau utilizăm rafinăria la capacitate maximă în perioada următoare. De asemenea, avem securizate volumele de produse finite pentru cerere normală estimată de noi pentru august şi septembrie. În ceea ce priveşte legislaţia, facem încă evaluările şi încercăm să înţelegem toate implicaţiile pentru a realiza ce înseamnă pentru noi şi pentru aprovizionare în viitor”, a explicat Radu Căprău.

Referitor la dezbaterile din Parlament privind restabilirea situației de criză pe piața carburanților, directorul financiar al OMV Petrom, Alina Popa, a arătat că societatea așteaptă publicarea variantei finale a legii în Monitorul Oficial înainte de a realiza calculele privind impactul noilor măsuri.

Potrivit informațiilor analizate până în prezent, proiectul legislativ conține trei modificări importante. Prima se referă la plafonarea marjelor de retail și comerciale la nivelul anului 2025, cu posibilitatea aplicării unei ajustări în funcție de inflație peste nivelul din 2025. A doua modificare privește o taxă de solidaritate revizuită față de varianta anterioară, în care rata de impozitare depinde atât de evoluția prețului petrolului Brent, cât și de evoluția motorinei. Noua taxă ar urma să fie aplicată pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de prelungire. A treia modificare este legată de introducerea unei accize dinamice, care ar permite reducerea accizei cu un procent cuprins între 5% și 25%.

Reprezentanții companiei au precizat că evaluarea efectelor acestor modificări va fi făcută după publicarea formei finale a legii, iar analiza de impact va continua în următoarele săptămâni.

„Într-adevăr, săptămâna aceasta, Parlamentul a decis să restabilească situaţia de criză pentru ţiţei şi produse petroliere, având în vedere contextul şi preţurile. Practic, din ce am văzut, a fost aprobat, însă nu avem încă o lege finală publicată în Monitorul Oficial. Aşteptăm să vedem varianta finală şi vom calcula impactul aşa mai departe. Din înţelegerea noastră, din ceea ce am văzut în drafturile publicate, practic sunt trei modificări importante: prima este dată de plafonarea marjelor de retail şi comercial la nivelul anului 2025, cu o inflaţie care se poate aplica peste acest nivel din 2025. A doua este o taxă de solidaritate modificată faţă de varianta trecută, în care rata de impozitare nu depinde doar de evoluţia preţurilor Brent, dar şi de diesel. Deci, o nouă taxă de solidaritate pentru trei uni, cu posibilitate de prelungire. A treia dimensiune este legată de o acciză dinamică, care înseamnă că există posibilitatea de reducere undeva între 5% şi 25%. Sigur, pentru implementarea şi pentru calculul de impact trebuie să vedem legislaţia exactă şi vom face acest lucru în următoarele săptămâni”, a spus Alina Popa.

Tot vineri, OMV Petrom a prezentat și rezultatele financiare pentru primul semestru al anului. Compania a încheiat perioada ianuarie-iunie cu un profit net de 1,8 miliarde de lei, în scădere cu 14% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Evoluția a fost influențată de rezultatul financiar, care reflectă în principal venituri nete mai reduse din dobânzi, precum și de taxa de solidaritate aplicată segmentului de Explorare și Producție în trimestrul al doilea.

În schimb, investițiile realizate în primele șase luni ale anului au totalizat 3,7 miliarde de lei, cu 13% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Totodată, contribuția companiei la bugetul de stat a crescut cu 29%, ajungând la 10,2 miliarde de lei.