Jamaica este destinația exotică din numărul 23 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea”. Revista și două monede, de luni, la chioșcuri!

În numărul 23, protagonistă este Jamaica, țara situată pe a treia cea mai mare insulă din Marea Caraibelor. Descoperită de Columb, această insulă a fost descrisă de acesta drept “cea mai frumoasă pe care a văzut-o vreodată omul”.

Traversată de munți înalți și având o climă tropicală, cu precipitații abundente care favorizează menținerea unei vegetații luxuriante, țara are un mare potențial turistic.

Dincolo de plajele cu nisip alb, de reggae și de cultura Rastafari, Jamaica a avut o istorie marcată de multe momente dificile, care le sunt explicate cititorilor revistei. Populația indigenă a insulei a fost înrobită și decimată după se spaniolii au cucerit insula.

Apoi spaniolii au fost expulzați de către englezi, care au transformat țara într-o mare plantație de trestie de zahăr, unde au fost aduși să muncească sclavi din Africa. După abolirea sclaviei, s-au mutat aici lucrători din China și India, astfel explicându-se și societatea multietnică a Jamaicăi de astăzi.

Pentru colecționari, acest număr aduce două monede jamaicane – 25 de cenți și un cent. În 1969, la 7 ani după declararea independenței față de britanici , dolarul jamaican a fost adoptat drept monedă oficială, înlocuind lira. Ambele monede sunt marcate cu stema Jamaicăi, constând dintr-o cruce care conține cinci fructe de ananas, un crocodil jamaican, în partea de sus, și două figuri reprezentând un bărbat și o femeie arawak.

Secțiunea “Banii de-a lungul secolelor” are în prim plan aureusul, prima monedă standard de aur a sistemului monetar imperial roman. Este vorba despre una dintre cele mai frumoase și apreciate monede din lumea antică, datorită desenului și baterii meticuloase, combinate cu raritatea și cu starea bună de conservare a pieselor care s-au păstrat. A fost bătută pentru prima dată de Iulius Cezar. Citiți articolul pentru a afla istoria fascinantă a acestei monede.

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