Călătoria propusă de colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” continuă în Filipine. Revista, două monede și fișa numismatică, de luni, la chioșcuri!
Numărul 21 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” adaugă Filipine pe lista țărilor de descoperit prin această lucrare editorială. Formată dintr-un arhipelag de insule din sud-estul Asiei, Filipine a fost mult timp colonie spaniolă, apoi a intrat sub stăpânire americană, declarându-și independența în 1946. Spre finalul secolului XIX, țara a fost obiectul unei tranzacții financiare, spaniolii cedând-o americanilor pentru 20 de milioane de dolari.
Filipine nu are națiuni vecine, fiind înconjurată de apele Oceanului Pacific. De origine vulcanică, arhipelagul care formează țara face parte din „Cercul de foc al Pacificului”. Relieful insulelor este muntos, dar prezintă și câmpii litorale extinse, potrivite pentru agricultură. Clima este tropicală, cu precipitații abundente pe tot parcursul anului, care favorizează dezvoltarea pădurilor tropicale dense și a junglelor sălbatice. Cu nenumărate plaje cu nisip alb și ape limpezi, Filipine a devenit în ultimii ani și o destinație turistică foarte atractivă.
Colecționarii vor găsi în acest număr două monede din Filipine. Moneda de 5 centime este deosebită, având o gaură decupată central. Moneda de 10 centime face parte dintr-o serie comemorativă dedicată Conferinței Mondiale a Pescuitului și pe revers, prezintă specia Pandaka pygmaea, un pește întâlnit în apele filipineze.
Secțiunea “Banii de-a lungul secolelor” este dedicată în acest număr monedelor din perioada Imperiului Roman. Descoperiți din articol ce schimbări importante au apărut în sfera monetară față de perioada republicană și cum au devenit banii în întregime un instrument în slujba Imperiului.
Numărul 21– Filipine este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 6 iulie, la prețul de 39.99 lei!
Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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