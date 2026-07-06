UPDATE Schimb de replici între Florin Cîțu și Vlad Voiculescu privind achiziția vaccinurilor COVID

Discuțiile privind achiziția vaccinurilor COVID revin în atenția publică, după schimbul de declarații dintre fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu. Tema centrală vizează modul în care au fost luate deciziile și instituțiile implicate în procesul de aprovizionare cu vaccinuri în perioada pandemiei.

În jurul orei 15:00, Florin Cîțu a postat următorul mesaj pe contul său de Facebook:

„DREPT LA REPLICĂ Având în vedere afirmațiile cuprinse în articolul ”EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa / Noi detalii despre procesul cu Pfizer (DOCUMENTE)”, apărut sub semnătura lui Liviu Avram, pe site-ul g4media. ro , azi, 6 iulie 2026 și preluat ulterior în mass-media, apreciez că, pentru corecta informare a publicului, este necesar să se remedieze aspectele care nu corespund cu realitatea factuală, referitor la subiectul respectiv. Cu titlu preliminar, menționez că, existând o urmărire penală în desfășurare, într-o cauză penală aflată pe rolul unei unități de parchet, trebuie respectat caracterul nepublic al acestei proceduri judiciare. Însă, pentru corecta informare a publicului, este obligatorie corectarea situației prezentate, după cum urmează: În calitatea de Prim-ministru, subsemnatul nu a fost implicat direct în procedurile de achiziție a dozelor de vaccin și nici în negocierile de la Comisia Europeană, ci doar informat. De asemenea, nu a avut legătură cu procedurile de achiziții desfășurate în cadrul Ministerului Sănătății sau în cadrul altui minister. În relația cu Comisia Europeană, Ministerul Sănătății era reprezentat de către o anumită persoană, căruia, în această calitate, i-a fost transmis contractul. La acest nivel trebuia luată decizia în termen de 5 zile. Contractul nu a fost niciodată trimis către subsemnatul. Doua Memorandumuri susținute, semnate și inițiate, fără implicarea subsemnatului, de către Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și Ministrul Finanțelor Publice Alexandru Nazare au fost prezentat în ședința de Guvern la o lună după ce Ministerul Sănătății a fost de acord cu încheierea contractului, iar subsemnatul a acceptat ca aceste memorandumuri să fie prezentate în ședința de Guvern, pentru că mi-am dorit ca toți membrii Guvernului să aibă informațiile cu privire la achizițiile de doze de vaccin la zi. Aceste informații erau cuprinse în nota de informare CNCAV, precum și în memorandum și vizau etapele contractuale, respectiv: CNCAV prezenta nota de informare prin care cerea acordul să participe la negocieri, după aceea contractul era trimis la Ministerul Sănătății reprezentat de o anumită persoană, iar Ministerul Sănătății, fără a obține un alt acord, decidea dacă răspunde în termen de 5 zile sau nu. Ulterior, urma să se semneze ordinul de comandă, iar abia la acel moment Statul Român era angajat legal. Memorandumul reprezintă un document emis de Guvernul României, semnat de prim-ministru. Niciun membru al Guvernului nu a formulat vreo opoziție cu privire la acesta. În mod corespunzător, inițiatorii nu ar fi inițiat întocmirea dacă nu erau de acord, iar persoanele care l-au avizat nu îl avizau. Procedura, așa cum este prezentată și în memorandumuri și susținută de documentele din dosar este următoarea: angajamentul din punct de vedere juridic al Statului Român apare doar în momentul în care Ministerul Sănătății semnează ordinul de comandă. Până la acest moment nu ar fi putut fi bugetate sumele aferente contractului încheiat de Comisia Europeană în numele Statului Român. Cu privire la documentele prezentate în cadrul articolului, cu privire la care subsemnatul și-ar fi dat acordul, precizez că acestea erau note de informare, prin care subsemnatului i se cerea acordul pentru a analiza oportunitatea achiziționării unor doze de vaccin, mențiunea ”De acord” semnificând, evident, doar acordul analizării oportunității și nimic mai mult, întrucât subsemnatul nu avea posibilitatea legală de a acționa altfel. În final, solicit publicarea acestui drept la replică și corectarea aspectelor nereale din cuprinsul articolului respectiv într-un termen de cel mult 24 de ore, în caz contrar, rezervându-mi dreptul de a demara demersurile legale care se impun.”

Florin Cîțu a transmis luni, printr-o postare pe Facebook, o serie de precizări legate de responsabilitatea decizională în achiziția vaccinurilor. Mesajul său a fost prezentat ca o clarificare în contextul unor discuții publice pe acest subiect.

Fostul premier a susținut că atribuțiile privind achiziția de medicamente aparțin Ministerului Sănătății. El a insistat că această procedură nu ar fi suferit modificări și că rolul instituțional a rămas constant pe parcursul perioadei vizate.

În aceeași intervenție, Florin Cîțu a afirmat că documentele aferente contractelor au fost transmise către Ministerul Sănătății, precizând că acestea nu au ajuns la nivelul cabinetului premierului.

„O clarificare. În spațiul public circulă de mai mult timp informații eronate referitoare la decizia finală privind achiziția de vaccinuri. Decizia pentru achiziția de medicamente este și a fost întotdeauna la Ministerul Sănătății. Procedura nu s-a schimbat niciodată. Contractele au fost trimise doar la Ministerul Sănătății. Niciodată la premier sau la cabinetul premierului”, a scris Florin Cîţu pe social media.

Fostul ministru al Sănătăţii susține că există un lanț decizional documentat, pe care îl descrie public, afirmând că acesta ar clarifica traseul administrativ al deciziilor. În mesajul său, el face referire la implicarea mai multor instituții și persoane din structurile statului în procesul de aprobare.

Vlad Voiculescu mai afirmă: „După mai bine de 5 ani, adevărul iese la iveală – simplu și clar, cu documente. Lanțul de decizie:”, continuând cu o succesiune de pași pe care îi prezintă ca etapă a procesului instituțional. În descrierea sa, documentele și rezoluțiile ar fi elemente centrale ale mecanismului decizional.

În aceeași expunere, fostul ministru susține că propunerea de achiziție ar fi fost transmisă către premier, care ar fi aprobat ulterior documentele, iar deciziile ar fi fost implementate prin structurile administrative și militare implicate.

„După mai bine de 5 ani, adevărul iese la iveală – simplu și clar, cu documente. Lanțul de decizie: 1. colonelul Gheorghiță îi propunea lui Florin Cîțu să cumpere vaccinuri (formularea folosită “analizați oportunitatea achiziției”). 2. Florin Cîțu decide și pune rezoluție pe document “De acord”. 3. Colonelul Gheorghiță (prin subordonatul său din cadrul MApN) făcea apoi ce a decis Cîțu, șeful său direct. Documentele sunt acum publice”, a scris Vlad Voiculescu.

În continuarea explicațiilor, Valeriu Gheorghiță este menționat de Vlad Voiculescu în contextul inițierii propunerii privind achiziția de vaccinuri. Acesta susține că documentele ar fi fost transmise către premier, iar formularea utilizată în note ar fi fost „analizați oportunitatea achiziției”.

În mesajul său este menționat și Andrei Baciu, despre care Voiculescu afirmă că, alături de Valeriu Gheorghiță, ar fi transmis nota referitoare la achiziția suplimentară de vaccinuri către premier la data de 11 ianuarie 2021.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu vine și cu un exemplu: