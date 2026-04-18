România a demarat oficial un proces complex de negocieri cu gigantul farmaceutic Pfizer, în încercarea de a gestiona datoria uriașă acumulată în urma achiziției de vaccinuri împotriva COVID-19. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dezvăluit sâmbătă, 18 aprilie 2026, că statul român caută soluții alternative pentru a acoperi suma de peste 600 de milioane de euro (circa 3,4 miliarde de lei), care reprezintă în prezent o sentință executorie.

Oficialul a explicat pentru România TV că aceste discuții au, pentru moment, un caracter exploratoriu și sunt protejate de clauze de confidențialitate.

Obiectivul principal al Ministerului Finanțelor este identificarea unei modalități prin care această povară financiară să nu afecteze drastic echilibrul bugetar.

În acest sens, Alexandru Nazare a precizat că a solicitat deja partenerilor de negociere posibilitatea de a converti datoria existentă în alte produse medicale de care sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă, solicitând totodată și oprirea acumulării dobânzilor penalizatoare.

Ministrul Finanțelor a reamintit că temerile sale legate de acest contract nu sunt noi, el afirmând că a avertizat încă din anul 2021 cu privire la riscurile semnării memorandumului cu Pfizer.

Alexandru Nazare a subliniat că următoarele 90 de zile vor fi decisive pentru a stabili modul concret în care se va putea ajunge la o înțelegere cu reprezentanții companiei farmaceutice.

Deși procesul a fost demarat, Alexandru Nazare a avertizat că este prematur să se pronunțe asupra rezultatului final, subliniind că totul depinde de flexibilitatea demonstrată în timpul rundelor de dialog.

„În 2021 mi-a fost frică, am avertizat asupra semnării memorandumului cu Pfizer. În urma procesului România are o sentință executorie de aproape 3,4 miliarde de lei, este o sumă extrem de importantă pe care în următoarele 90 de zile vom vedea în ce fel sau în ce mod vom putea să ajungem la o înțelegere cu Pfizer. (…) Este prematur să spunem astăzi în ce fel se va materializa acest lucru, dar am avut o primă discuție, care este sub semnul confidențialității, care ar putea să demareze o altă serie de discuții în urma cărora le-am cerut conversia acelor datorii în produse de care are nevoie România și oprirea dobânzilor. E o discuție exploratorie, suntem la început, rezultatul discuției îl vom vedea la final, dar am demarat acest proces”, a precizat Alexandru Nazare.

Un aspect critic semnalat de ministrul Finanțelor este dificultatea tehnică și politică de a aloca o asemenea sumă din bugetul public.

Alexandru Nazare a oferit ca termen de comparație dezbaterile recente din Parlament pentru aprobarea bugetului de stat, unde negocierile s-au blocat la sume de trei ori mai mici decât datoria către Pfizer.

În acest context, el a considerat că aprobarea unei plăți de o asemenea magnitudine va fi un demers extrem de anevoios. Prin urmare, eforturile actuale se concentrează pe găsirea unui aranjament financiar avantajos care să permită stingerea obligațiilor statului fără a periclita investițiile publice sau stabilitatea economică pe termen scurt.

„Pot să vă dau un exemplu. Dacă pentru discuțiile de adoptare a bugetului de stat în Parlament am fost blocați la o sumă mult mai mică, această sumă e de trei ori mai mare decât suma pentru care ne-am blocat la aprobarea bugetului de stat. Nu va fi ușor să aprobăm această sumă, încercăm să găsim un aranjament avantajos în condițiile date astăzi”, a adăugat Alexandru Nazare.

Sinteza negocierilor România-Pfizer

Indicator Cheie Detalii și Status Actual Obiectivele României Suma datorată Peste 600 milioane € (3,4 miliarde RON) Conversia în produse medicale utile Statut juridic Sentință executorie Evitarea plății directe din bugetul de stat Tipul negocierii Confidențială / Exploratorie Obținerea unui aranjament avantajos Termen estimat 90 de zile pentru o soluție Oprirea imediată a dobânzilor Context politic Dificultate ridicată de aprobare în Parlament Stabilizarea deficitului bugetar Sursă oficială Ministerul Finanțelor (Alexandru Nazare) Transparență privind riscurile asumate în 2021

Pe 15 aprilie 2026, aflat în Statele Unite, ministrul Alexandru Rogobete spunea că se negociază primirea unor medicamente inovative, în loc de vaccinurile anti-COVID de care România nu mai are nevoie.

„Medicamente (inovative – n.red.), care nu au alternativă terapeutică, adică nu există generice sau medicamente apărute în ultimii 2-3 ani, în special pentru pacienții cu cancer, pentru pacienții cu forme rare de cancer și pentru pacienții cu boli rare. Cam acestea sunt cele trei domenii pe care încercăm să le discutăm și să le negociem”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai explicat că întâlnirea de la Washington va avea un caracter exploratoriu, fiind prima etapă formală a negocierilor. Nu va fi semnat niciun document în această fază, iar concluziile vor fi prezentate ulterior Guvernului pentru stabilirea pașilor administrativi următori.