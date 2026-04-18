Regula generală este simplă. Un contract nu poate fi modificat după semnare fără acordul părților, decât în condiții strict reglementate.

La nivel european, clauzele care permit unui comerciant să modifice unilateral contractul fără motiv clar sau fără a oferi clientului dreptul de a renunța sunt considerate abuzive.

Asta înseamnă că o firmă nu poate schimba condițiile „după bunul plac”. Dacă o face, trebuie să îți ofere și o variantă clară de ieșire din contract.

În practică, modificările sunt legale doar dacă sunt prevăzute în contract, au un motiv justificat și sunt comunicate corect.

În domeniul telecom, există reguli foarte clare stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Operatorii pot modifica anumite condiții, inclusiv tarifele sau modul de tarifare, dar au obligația să te informeze cu cel puțin 30 de zile înainte.

Partea esențială este alta. Dacă nu ești de acord cu modificările, ai dreptul să reziliezi contractul fără penalități. De asemenea, înainte de prelungirea automată a contractului, operatorii trebuie să te informeze în mod clar și să îți spună cum poți renunța.

Asta înseamnă că modificarea este legală doar dacă ai fost informat și ai avut posibilitatea reală să refuzi.

Un exemplu clasic este schimbarea tarifelor sau a planului de abonament. Operatorul poate anunța că prețul crește sau că anumite beneficii se modifică. Dacă primești notificarea în avans și ai posibilitatea să renunți fără costuri, modificarea este, în general, legală.

Un alt exemplu este prelungirea automată a contractului după expirarea perioadei inițiale. Aceasta este permisă, dar doar dacă ai fost informat și ți s-a oferit opțiunea de a înceta contractul.

Problemele apar atunci când una dintre condițiile de mai sus nu este respectată. De exemplu, dacă tarifele cresc fără notificare sau fără să ți se ofere dreptul de a rezilia contractul, există un risc mare ca modificarea să fie considerată abuzivă.

La fel, dacă există o clauză în contract care permite firmei să schimbe orice, oricând, fără explicații și fără drept de retragere, aceasta poate fi contestată.

Legea privind clauzele abuzive spune clar că un dezechilibru major între drepturile și obligațiile părților face clauza nelegală.

În cazul serviciilor online, modificările sunt de obicei incluse în „termeni și condiții”. Problema este că aceste modificări sunt adesea acceptate automat dacă continui să folosești serviciul.

Chiar și aici există limite. Dacă modificările sunt majore, de exemplu creșteri de preț sau schimbări importante ale serviciului, trebuie să existe o informare clară și să ți se ofere posibilitatea de a renunța.

În cazul abonamentelor, apar frecvent situații precum:

creșteri de preț fără notificare clară

schimbarea condițiilor de utilizare

introducerea unor taxe noi

reînnoire automată fără informare

Astfel de practici pot fi contestate dacă nu respectă regulile de transparență și dreptul de retragere.

Dacă nu ești de acord cu noile condiții, ai dreptul să refuzi modificarea. În telecom, acest lucru înseamnă că poți rezilia contractul fără penalități.

În alte domenii, dreptul de retragere sau reziliere depinde de contract, dar legislația nu permite eliminarea completă a acestui drept. De exemplu, în cazul contractelor la distanță, ai dreptul să te retragi în termen de 14 zile fără justificare.

Cele mai multe conflicte apar din lipsa de informare sau din formulări neclare în contracte. Uneori, modificările sunt legale, dar nu sunt explicate suficient. Alteori, sunt introduse clauze care permit schimbări largi, dar fără protecție reală pentru client.

În aceste situații, diferența o face dacă ai fost informat corect și dacă ai avut o opțiune reală de a refuza.

Ce trebuie reținut este faptul că un contract nu poate fi schimbat oricum după semnare. Modificarea este legală doar dacă este justificată, notificată și îți oferă posibilitatea de a ieși din contract. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, există șanse reale ca modificarea să fie abuzivă și să poată fi contestată.