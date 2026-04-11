Clienții din Austria ai Salzburger Sparkasse resimt acum efectele unei fuziuni mai vechi cu Erste Bank. Deși integrarea instituțională a început încă din 1996 și a fost oficializată juridic în august 2025, etapa actuală este cea tehnică, în care sistemele informatice sunt unificate.

Această etapă este cea care produce efectele directe pentru clienți. Din punct de vedere tehnic, cele două bănci funcționează ca o singură entitate, iar acest lucru implică schimbarea infrastructurii conturilor. Astfel, fiecare client primește un IBAN nou și trebuie să folosească instrumente bancare actualizate.

În același timp, procesul nu este unul complet invizibil. El vine cu modificări concrete în modul în care funcționează conturile și serviciile bancare, inclusiv posibile disfuncționalități temporare, potrivit Kronen Zeitung.

Noul IBAN este deja disponibil pentru clienți în aplicația de online banking și pe extrasele de cont. Aceasta este prima etapă a schimbării și una esențială, pentru că toate plățile viitoare trebuie făcute pe baza acestui nou cod.

Cardurile de debit noi sunt trimise automat către clienți și vor ajunge, conform informațiilor, până la începutul lunii iunie. În paralel, cardurile vechi pot fi folosite doar temporar.

Există însă o regulă importantă care poate crea confuzie. Cardul vechi devine invalid imediat după ce clientul începe să folosească noul card. Practic, cele două nu pot fi utilizate în paralel pe termen lung, iar momentul activării noului card marchează sfârșitul utilizării celui vechi.

Această tranziție necesită atenție, mai ales pentru cei care folosesc frecvent cardul pentru plăți zilnice sau retrageri de numerar.

Una dintre cele mai importante consecințe ale acestei schimbări este faptul că IBAN-ul nu se actualizează automat în relația cu terții. Clienții trebuie să intervină personal pentru a transmite noile date.

Această obligație îi privește pe toți cei care au plăți recurente sau încasări regulate. Este vorba despre salarii, chirii, asigurări, facturi de utilități, abonamente sau servicii online.

Dacă aceste informații nu sunt actualizate, există riscul ca plățile să nu mai fie procesate. În unele cazuri, tranzacțiile pot fi respinse fără un avertisment imediat, ceea ce poate duce la întârzieri sau penalități.

Lista instituțiilor care trebuie informate este mai lungă decât pare la prima vedere. Include angajatori, proprietari, furnizori de energie, operatori de telefonie, dar și platforme de streaming sau alte servicii digitale.

În perioada de integrare, pot apărea și limitări temporare în utilizarea unor servicii bancare.

Retragerile de numerar, plățile cu cardul sau accesul la aplicațiile de online banking pot fi afectate punctual, în funcție de etapa tehnică a procesului.

Aceste situații sunt considerate temporare și fac parte din procesul de migrare a sistemelor. Totuși, ele pot crea dificultăți pentru clienți, mai ales dacă nu sunt pregătiți din timp pentru schimbare.

Este important de menționat că cardurile de credit nu sunt afectate de aceste modificări și pot fi utilizate în continuare fără schimbări.

Pentru românii care locuiesc sau lucrează în Austria, această schimbare poate avea efecte imediate asupra veniturilor și cheltuielilor curente.

Cei care primesc salariul într-un cont Salzburger Sparkasse trebuie să transmită noul IBAN angajatorului înainte de următorul ciclu de plată. În caz contrar, există riscul ca transferul să fie întârziat sau respins.

Situații similare pot apărea și în cazul plăților pentru chirie sau utilități. Dacă IBAN-ul nu este actualizat la timp, aceste plăți pot eșua, ceea ce poate genera probleme suplimentare.