Programul Tezaur, lansat de Ministerul Finanțelor, revine în prim-planul pieței financiare începând cu 6 aprilie 2026, oferind populației oportunitatea de a investi în titluri de stat cu randamente atractive. Noua ediție propune maturități de 1 an, 3 ani și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv, 7,50%, într-un context economic în care alternativele de economisire rămân limitate pentru investitorii conservatori.

Titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată, au o valoare nominală de 1 leu și pot fi achiziționate de persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani. Veniturile generate din aceste investiții nu sunt supuse impozitării, ceea ce le conferă un avantaj semnificativ în comparație cu alte instrumente financiare disponibile pe piață.

Dobânda este fixă și se plătește anual, la termenele stabilite în prospectul de emisiune. În plus, titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat, oferind flexibilitate investitorilor. De asemenea, aceștia pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și pot anula subscrierile deja realizate, cu condiția respectării perioadei de subscriere.

Ministerul Finanțelor precizează că fondurile atrase prin programul Tezaur vor fi utilizate pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, contribuind astfel la stabilitatea financiară a statului.

Titlurile de stat din cadrul programului Tezaur sunt disponibile prin mai multe canale de distribuție, adaptate atât pentru mediul digital, cât și pentru cel tradițional. În perioada 6 aprilie – 6 mai 2026, investitorii pot subscrie prin platforma Ghișeul.ro, marcând continuarea digitalizării accesului la instrumente financiare guvernamentale.

Tot online, între 6 aprilie și 7 mai 2026, pot cumpăra titluri de stat persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru emisiunile intermediate de unitățile Trezoreriei Statului. Acestea pot deschide conturi de subscriere, pot efectua achiziții și pot transfera sumele către conturi bancare personale, fără a fi necesară deplasarea la ghișeu.

Pentru cei care preferă interacțiunea directă, subscrierile pot fi realizate la sediile Trezoreriei Statului în perioada 6 aprilie – 8 mai 2026. De asemenea, rețeaua poștală oferă acces la program, în mediul urban până la 7 mai 2026 și în mediul rural până la 6 mai 2026.

Autoritățile reamintesc că, începând cu martie 2025, a fost introdusă posibilitatea achiziției online prin Ghișeul.ro, facilitând accesul rapid la investiții în titluri de stat pentru cetățenii care dețin un card de debit și un cont activ pe platformă.

Pentru investitorii care doresc să retragă sumele din contul de subscriere Tezaur, Ministerul Finanțelor a publicat un ghid detaliat privind transferul fondurilor către conturile bancare personale. Procedura presupune utilizarea formularului „Ordin de plată multiplu electronic” (OPME), disponibil pe site-ul instituției.

Documentul trebuie descărcat și deschis exclusiv cu aplicația Adobe Acrobat Reader, iar completarea acestuia implică introducerea datelor de identificare, inclusiv CNP-ul și IBAN-ul contului bancar în care urmează să fie transferate fondurile. Investitorii trebuie să calculeze suma finală ținând cont de comisioanele aplicabile: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 de lei și 6 lei pentru sume care depășesc acest prag.

După validarea și salvarea formularului PDF inteligent, acesta trebuie încărcat în contul SPV, prin opțiunea „Depunere formulare”. Autoritățile precizează că, după transmiterea documentului, transferul sumelor va fi procesat în cel mai scurt timp posibil, fără a fi necesare alte demersuri suplimentare din partea investitorului.