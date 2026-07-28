Alexandru Nazare explică miza acestor zile: Am făcut tot ce ţine de noi pentru ca România să nu fie downgradată. Nu exclud acest risc. Încă există

Alexandru Nazare a declarat luni că România încă se confruntă cu riscul unei retrogradări din partea agențiilor de rating, în ciuda demersurilor tehnice făcute de Ministerul Finanțelor. Oficialul susține că autoritățile au transmis toate datele necesare și argumentele pentru menținerea calificativului de țară. Primele evaluări sunt așteptate în această săptămână, când Fitch va publica decizia privind ratingul suveran al României.

Alexandru Nazare a afirmat că Ministerul Finanțelor și echipele tehnice au depus toate eforturile necesare pentru a convinge agențiile internaționale de rating să mențină calificativul României. Cu toate acestea, ministrul interimar al Finanțelor a subliniat că posibilitatea unei retrogradări nu poate fi exclusă în acest moment.

Potrivit oficialului, instituția a pus la dispoziția agențiilor toate informațiile relevante privind situația finanțelor publice, inclusiv cele mai recente date privind execuția bugetară, în încercarea de a demonstra că România își poate păstra actualul rating de credit.

„Ministerul de Finanţe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziţie, inclusiv ultima execuţie, detaliat către toate agenţiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-şi menţină ratingul”, a declarat, luni, Alexandru Nazare.

În continuare, ministrul a explicat că echipele de specialiști și-au îndeplinit atribuțiile din punct de vedere tehnic, însă verdictul final aparține agențiilor de evaluare financiară.

„Am făcut tot ce ţine de noi, la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradată, dar nu exclud acest risc, încă există. O să vedem raportul Fitch de săptămână aceasta şi raportul Moody’s de săptămână viitoare. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Înaintea publicării noilor evaluări, reprezentanții Ministerului Finanțelor au desfășurat o serie de întâlniri cu principalele agenții internaționale de rating. Discuțiile au avut loc săptămâna trecută și au vizat prezentarea situației economice și fiscale a României.

În cadrul acestor întâlniri, experții ministerului au furnizat informații actualizate privind execuția bugetară, evoluția indicatorilor fiscali și măsurile adoptate de autorități pentru consolidarea finanțelor publice.

Autoritățile române încearcă astfel să convingă agențiile că perspectivele economice și angajamentele asumate de Guvern justifică menținerea ratingului de credit și evitarea unei înrăutățiri a perspectivei de țară.

Următoarele zile sunt considerate decisive pentru evaluarea credibilității financiare a României pe piețele internaționale. Prima decizie așteptată este cea a agenției Fitch, care va publica raportul privind ratingul suveran și perspectiva de țară.

Potrivit calendarului oficial, evaluarea Fitch va fi făcută publică în data de 31 iulie 2026, fiind unul dintre cele mai importante momente pentru percepția investitorilor asupra economiei românești.

Ulterior, și agenția Moody’s va publica propria analiză, iar concluziile celor două instituții vor fi urmărite atent atât de autorități, cât și de investitori, în contextul în care menținerea ratingului influențează costurile de finanțare ale statului și încrederea piețelor financiare.