Greva generală din sănătate. Federația SANITAS își menține decizia după discuțiile de la Cotroceni

Federația SANITAS din România a anunțat că programul de proteste rămâne neschimbat, iar greva generală din sistemul de sănătate începe pe 28 iulie. Decizia a fost menținută după o întâlnire desfășurată pe 27 iulie, la care au participat reprezentanții federației, consilierul prezidențial Radu Burnete, ministrul interimar al Muncii și ministrul interimar al Sănătății.

Potrivit organizației sindicale, întâlnirea a avut ca temă revendicările care au stat la baza declanșării grevei generale, precum și situația sistemului sanitar. Reprezentanții SANITAS au transmis că vor continua dialogul cu autoritățile și cu partidele parlamentare, însă fără a modifica programul de protest stabilit anterior.

„ Federația SANITAS: Greva generală continuă! Federația SANITAS a fost invitată astăzi, 27 iulie 2026, la o întâlnire de lucru având ca subiecte greva generală și revendicările care au generat-o. Discuția a fost mediată de domnul Radu Burnete, consilier prezidențial, în prezența ministrului interimar al Muncii și a ministrului interimar al Sănătății. În cadrul acestei întâlniri am reiterat faptul că sistemul sanitar are nevoie astăzi de măsuri urgente pentru a putea avea grijă de pacienți așa cum merită cu adevărat. I-am prezentat domnului Radu Burnete revendicările grevei generale și motivele care ne-au împins la această decizie. Am menționat inclusiv faptul că guvernul interimar a ignorat orice formă de dialog social, iar Ministerul Muncii ne-a invitat la o discuție abia după ce Curtea de Apel a hotărât suspendarea demersurilor guvernamentale privind proiectul legii salarizării”, se arată în comunicat.

Reprezentanții SANITAS au transmis că, potrivit discuțiilor purtate la Cotroceni, Administrația Prezidențială a apreciat revendicările federației ca fiind justificate, însă decizia privind viitoarea lege a salarizării va aparține Parlamentului. Sindicatul a anunțat că își va continua dialogul cu partidele parlamentare și va participa la discuțiile programate cu Ministerul Sănătății pentru soluționarea aspectelor care țin de atribuțiile instituției pe durata interimatului. Totodată, Biroul Executiv al Federației SANITAS a decis menținerea începerii grevei generale pe 28 iulie și a mandatat Biroul Operativ să participe la negocierile tehnice cu reprezentanții ministerului.

„Reprezentantul Administrației Prezidențiale a fost de acord că revendicările Sanitas sunt corecte, argumentate și necesare pentru ieșirea din criză a sistemului de sănătate, însă decizia finală va aparține partidelor parlamentare. Forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlamentul României, motiv pentru care Federația Sanitas se va concentra, în perioada următoare, pe dialogul cu partidele parlamentare. Federația Sanitas a primit invitația ca în cursul zilei de mâine, 28 iulie, să discute la sediul Ministerului Sănătății acele revendicări care pot fi soluționate de un minister care în această perioadă de interimat are responsabilitatea de a administra treburile publice curente din domeniul sănătății. Tinând cont de toate detaliile de mai sus, Biroul Executiv al Federației SANITAS, reunit în această seară după dialogul de la Cotroceni, a păstrat decizia începerii grevei generale în 28 iulie; de asemenea, a mandatat Biroul Operativ al federației să participe la discuțiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății pe subiecte ce sunt de competența acestuia în perioada de interimat”, a mai transmis Sanitas.

Iulian Pope a transmis că Federația SANITAS apreciază implicarea Administrației Prezidențiale în medierea conflictului și va continua dialogul cu partidele parlamentare. Totodată, liderul sindical a precizat că, până la o nouă decizie a forurilor de conducere ale federației, programul de protest rămâne neschimbat, iar greva generală începe pe 28 iulie, făcând apel la unitatea angajaților din sistemul de sănătate.

”Apreciem demersul Administrației Prezidențiale de a-și exercita rolul de mediator în rezolvarea problemelor sistemice cu care se confruntă sănătatea și asistența socială. Dialogul va continua cu partidele parlamentare. Până la o nouă decizie în forurile statutare ale federației, programul de grevă rămâne cel stabilit. De aceea, le transmit colegilor noștri că mâine, 28 iulie, începe greva generală în sistemul de sănătate. Știm că presiunile asupra lor vor fi multe, dar suntem hotărâți să spunem, într-o singură voce, că sistemul public de sănătate merită respectul cuvenit!”, a declarat Iulian Pope, Președintele Federației SANITAS din România, a transmis Biroul Executiv al Federației Sanitas din România.

Conform informațiilor transmise de federație, reprezentanții SANITAS au fost invitați pe 28 iulie la sediul Ministerului Sănătății pentru noi discuții privind revendicările care pot fi soluționate de minister pe durata interimatului.

Organizația sindicală precizează că Biroul Operativ a primit mandat să participe la întâlnirea tehnică, în timp ce dialogul referitor la legea salarizării va continua cu partidele parlamentare, deoarece forma finală a actului normativ urmează să fie stabilită de Parlament.

Federația SANITAS susține că revendicările prezentate autorităților vizează măsuri considerate necesare pentru funcționarea sistemului sanitar și pentru soluționarea problemelor semnalate de angajații din sănătate și asistență socială.

În prima zi a grevei generale, președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a adresat un mesaj membrilor de sindicat, în care le-a cerut să rămână uniți pe durata protestului.

„Dragi colegi, începând de astăzi suntem în grevă. Împreună! Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate față de oamenii care muncesc și față de pacienți. Cerem să înțeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o țin în picioare. Nu este un demers ușor! Știu că există presiuni și încercări de intimidare. Dar mai știu ceva: suntem mulți și suntem împreună. În această perioadă să nu uităm cine suntem și câtă forță avem atunci când nu ne lăsăm dezbinați. Aveți încredere unii în ceilalți. Eu am încredere în voi. Rămânem uniți. Rămânem SANITAS!”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că a primit informații potrivit cărora unii manageri de spitale și șefi de secție ar exercita presiuni asupra angajaților din sistemul sanitar în contextul grevei generale. Acesta afirmă că medici, rezidenți și asistente ar fi fost amenințați cu pierderea locului de muncă dacă aleg să participe la protest.

Într-un mesaj public, Rogobete le transmite angajaților din sănătate să nu se lase intimidați și susține că exercitarea dreptului la grevă nu poate constitui un motiv pentru încetarea contractului de muncă. Totodată, fostul ministru critică atitudinea unor manageri de spitale, despre care afirmă că nu ar trebui să conducă unități medicale dacă recurg la astfel de practici.

Alexandru Rogobete consideră că performanța unui manager trebuie evaluată prin rezultatele obținute, indicatorii de activitate și modul în care își tratează angajații, nu prin presiuni exercitate asupra personalului.

În același mesaj, fostul ministru afirmă că unii dintre cei care conduc spitale ar trebui să își analizeze propria activitate înainte de a recurge la amenințări și susține că legea reprezintă limita mandatului oricărui manager din sistemul sanitar.

Mesaj pentru personalul medical

În finalul intervenției sale, Alexandru Rogobete le-a transmis un mesaj de susținere medicilor, rezidenților, asistentelor, infirmierelor și celorlalți angajați din sănătate, îndemnându-i să nu renunțe la exercitarea drepturilor lor.

„Am aflat că există manageri de spitale și șefi de secție care îi amenință pe medici, rezidenți și asistente că, dacă participă la grevă, își vor pierde locul de muncă. Vreau să spun un singur lucru: să nu cumva să vă fie frică de ipocriții și impostorii ăștia!

Managerul care își amenință medicii, rezidenții, asistentele sau orice alt angajat pentru că își exercită un drept nu mai are ce căuta în fruntea unui spital. Plecați acasă! România are nevoie de manageri care inspiră încredere, nu de oameni care conduc prin servilism. Aveți grijă! Un manager este judecat după performanță, după indicatori și după felul în care își respectă oamenii, nu după câte amenințări face într-o zi. Sunt convins că, dacă am lua la rând rezultatele unor astfel de manageri, mulți ar avea ei înșiși serioase probleme să își justifice mandatul”, a transmis Rogobete.

Alexandru Rogobete le-a cerut managerilor care recurg la amenințări să își evalueze propria activitate înainte de a pune presiune pe angajați, subliniind că limita mandatului lor este legea. Totodată, fostul ministru le-a transmis medicilor, rezidenților, asistentelor și celorlalți angajați din sistemul sanitar să nu se lase intimidați, afirmând că drepturile lor nu pot fi anulate prin amenințări și că nimeni nu le poate desface contractul de muncă pentru participarea la grevă.