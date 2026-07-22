SANITAS se retrage din discuțiile privind noua lege a salarizării și amenință cu sesizarea CCR. Sindicatul spune că proiectul ar reduce veniturile pentru 60% dintre angajații din sănătate

Federația SANITAS a anunțat că nu va mai participa la întâlnirea programată miercuri la Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării din sectorul public, după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea procedurii privind proiectul legislativ. Reprezentanții organizației sindicale susțin că proiectul nu poate continua în forma actuală și avertizează că, dacă va fi promovat în Parlament, va fi contestat atât la Curtea Constituțională, cât și la organismele internaționale.

Președintele SANITAS București, Viorel Hușanu, a declarat, la Digi24, că sindicatul contestă atât modul în care a fost elaborat proiectul, cât și efectele pe care acesta le-ar avea asupra angajaților din sistemul sanitar și de asistență socială.

Potrivit liderului sindical, procesul de elaborare a noii legi nu a inclus negocieri reale cu partenerii sociali, ci doar o întâlnire formală care nu a permis dezbaterea proiectului.

„Pe de o parte, nu au fost negocieri. (…) au fost doar discuții. De fapt, a fost o singură discuție, cu aproximativ 50 de oameni, într-o oră, cu domnul Dragoș Pîslaru. Acolo nu s-a negociat și nici nu s-a discutat în mod real.”

Hușanu a susținut, de asemenea, că Executivul interimar nu avea competența de a iniția un astfel de act normativ și că acest argument a stat la baza acțiunii formulate în instanță.

„Am demonstrat cu documente, lucru pe care probabil l-a văzut și instanța, pentru că și acolo am depus documente, că Ministerul Muncii a recunoscut, atât prin declarații, cât și prin documente, că el a inițiat această lege. (…) Acesta este motivul pentru care am contestat în instanță și am câștigat.”

Liderul SANITAS București afirmă că suspendarea procedurii nu înseamnă încheierea demersurilor sindicale. Dacă aceeași formă a proiectului va fi preluată de parlamentari și depusă în Parlament, sindicatul anunță că va continua acțiunile în justiție și va sesiza Curtea Constituțională.

„Văd declarațiile domnului ministru Pîslaru și ale domnului Bolojan, care spun că aceeași variantă va fi depusă în Parlament. De fapt, nu Guvernul o va depune, ci va fi asumată de parlamentari. Dar este exact aceeași variantă. Acest lucru îl vom contesta la Curtea Constituțională și la organismele internaționale.”

Viorel Hușanu consideră că una dintre obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență nu vizează doar adoptarea unei noi legi a salarizării, ci și desfășurarea unui dialog social autentic.

„Prin PNRR nu era obligatorie doar adoptarea unei noi legi a salarizării, ci și consultarea reală a partenerilor sociali. Lipsa dialogului și lipsa negocierilor reprezintă motivul pentru care România riscă să piardă cele peste 700 de milioane de euro. Noi am contestat deja acest lucru la organismele internaționale și îl vom contesta în continuare și în România, inclusiv la Curtea Constituțională.”

În opinia reprezentanților sindicatului, procedura legislativă nu mai poate fi finalizată în termenul stabilit prin PNRR, chiar dacă proiectul ar fi promovat de parlamentari.

„Din punctul meu de vedere, acest proiect sau orice alt proiect, în acest moment, prin decizia instanței, nu mai poate fi dezbătut. Este punctul meu de vedere și al avocaților noștri. Noi vom aștepta motivarea hotărârii și termenul de recurs. Atenție, ea nu va deveni definitivă mai devreme de cinci zile. Nu mai este timp. Să vedem ce se va întâmpla la recurs și dacă vor fi parcurși toți pașii necesari pentru ca o lege să se încadreze în termenele prevăzute prin PNRR.”

Ministerul Muncii a anunțat deja că va formula recurs împotriva hotărârii Curții de Apel București prin care a fost suspendată procedura privind proiectul noii legi a salarizării.

Una dintre principalele critici formulate de sindicat vizează impactul pe care proiectul l-ar avea asupra salariilor personalului din sănătate și asistență socială. Potrivit lui Viorel Hușanu, legea nu ar elimina diferențele existente între categorii profesionale, ci le-ar accentua.

„Marea nemulțumire este că această lege, în loc să repare inechitățile din sănătate, mă refer doar la sistemul sanitar în momentul de față, le adâncește și, pentru aproximativ 60% din personalul din sănătate și asistență socială, ar produce scăderi de venituri. Scăderi importante.”

Liderul sindical a explicat că mecanismul propus în proiect ar permite majorarea veniturilor doar pentru anumite spitale și anumite categorii de angajați, în timp ce în alte unități medicale salariile ar putea fi diminuate.

„Legea stabilește un coeficient și o valoare pentru fiecare medic. În același timp, legea spune că, ulterior, prin regulamentul de sporuri, salariile pot fi majorate cu până la 15% pentru anumite spitale și anumite categorii de salariați. Dar, dacă se acordă această majorare de 15% unor spitale, atunci, obligatoriu, trebuie reduși cu 15% coeficienții medicilor din spitalele mici. Ori, dacă scad coeficienții cu 15%, scad și salariile, și veniturile.”

În perioada următoare, disputa privind noua lege a salarizării va continua atât în instanță, unde Ministerul Muncii a anunțat că va ataca decizia Curții de Apel București, cât și în plan politic, în condițiile în care Executivul ia în calcul promovarea proiectului prin intermediul Parlamentului.