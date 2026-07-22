Legea Prosumatorului intră în linie dreaptă spre promulgare. CCR a publicat motivarea deciziei, iar noile reguli aduc schimbări importante

Publicarea în Monitorul Oficial a motivării deciziei Curții Constituționale prin care a fost respinsă sesizarea formulată anul trecut de președintele Nicușor Dan privind modificarea Legii energiei deschide calea promulgării actului normativ. Potrivit procedurii, șeful statului are la dispoziție 10 zile pentru a promulga legea.

Noul act normativ aduce o serie de modificări importante pentru prosumatori, de la clarificarea statutului juridic și a modului de compensare a energiei produse, până la introducerea facturării lunare și posibilitatea utilizării energiei compensate pentru mai multe locuri de consum.

În motivarea publicată, Curtea Constituțională arată că forma revizuită a legii răspunde observațiilor formulate în etapa reexaminării și stabilește reguli mai clare privind drepturile și obligațiile prosumatorilor.

„Curtea constată că legea în urma reexaminării defineşte clar prosumatorii şi tratamentul juridic aplicat acestora în privinţa drepturilor lor de vânzare şi compensare între locurile de consum, stabilind o scară tripartită clară (0-200 kW: compensare cantitativă; 200-400 kW: regularizare financiară; peste 400 kW: în afara regimului special), faţă de prima lege care opera doar cu două praguri (400 şi 900 kW) şi extindea foarte mult zona exceptată de la responsabilitatea de echilibrare. Legea astfel adoptată răspunde cererii de reexaminare, introduce mai multe adaptări care sunt în legătură cu criticile Preşedintelui şi respectă limitele acesteia.”

Noua lege modifică modul în care va fi valorificată energia electrică livrată în rețea de prosumatori. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea decontării lunare a surplusului de energie, ceea ce elimină actualul sistem prin care unele sume puteau fi recuperate într-un interval de până la doi ani.

De asemenea, legea permite folosirea sumelor rezultate din energia injectată în rețea pentru achitarea facturilor aferente tuturor locurilor de consum deținute de același client, cu condiția ca acestea să fie deservite de același furnizor de energie.

O altă noutate este posibilitatea utilizării acestor sume și pentru plata facturilor la gaze naturale, dacă serviciile sunt furnizate în baza unor contracte încheiate cu același operator.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) a salutat publicarea motivării Curții Constituționale și consideră că decizia reprezintă un pas important pentru dezvoltarea producției de energie regenerabilă în România.

„Este o victorie majoră pentru cei peste sute de mii de prosumatori din România, pentru APCE și pentru principiile dreptului european în domeniul energiei regenerabile.”

După promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va trebui să elaboreze normele de aplicare în termenul stabilit de actul normativ. Acestea vor stabili procedurile prin care noile drepturi acordate prosumatorilor vor putea fi aplicate în practică.

Proiectul legislativ are un parcurs de aproape trei ani. Inițiat în 2023 și adoptat de Parlament în același an, actul normativ a fost trimis la reexaminare de fostul președinte Klaus Iohannis. După reluarea procedurii legislative în 2024, legea a fost contestată la Curtea Constituțională de actualul președinte, Nicușor Dan. Odată cu publicarea motivării și respingerea definitivă a obiecțiilor de neconstituționalitate, legea intră în ultima etapă înainte de promulgare.

Potrivit celor mai recente date ale ANRE, la 30 aprilie 2026 România avea 332.684 de prosumatori racordați la rețeaua electrică, cu o putere instalată totală de 3.789 MW. Aproximativ 10% dintre aceștia sunt persoane juridice, ceea ce evidențiază creșterea interesului atât din partea populației, cât și a mediului de afaceri pentru producerea energiei din surse regenerabile.