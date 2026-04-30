Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, cu majoritate de voturi, respingerea ca neîntemeiată a obiecției de neconstituționalitate formulate de președintele României, stabilind că legea prin care se modifică și se completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 este conformă cu Constituția. Decizia este definitivă și general obligatorie.

Anunțul vine într-un context în care tot mai mulți români au investit în producția de energie regenerabilă pentru consum propriu, în special prin instalarea de panouri fotovoltaice.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că această decizie reprezintă un câștig pentru cetățenii care produc energie la nivel individual. Acesta a subliniat că surplusul de energie generat într-o locuință sau alt punct de consum nu mai este pierdut, după confirmarea constituționalității legii. În viziunea sa, noile reglementări stabilesc reguli mai echitabile pentru persoanele care au investit din fonduri proprii în sisteme de producere a energiei pentru consum propriu.

Noua legislație introduce o serie de modificări importante pentru prosumatori, adică persoanele care produc și consumă energie electrică:

1. Utilizarea surplusului de energie între mai multe locuri de consum

Energia produsă în exces într-un anumit punct de consum nu se mai pierde. Aceasta poate fi utilizată pentru compensarea consumului din alte locații aparținând aceluiași prosumator, în condițiile prevăzute de lege.

2. Compensare extinsă pentru facturi la energie și gaze

Pentru prosumatorii persoane fizice care dețin instalații de până la 27 kW, valorile rezultate din mecanismul de compensare pot fi folosite nu doar pentru facturile la energie electrică, ci și pentru plata facturilor la gaze naturale, cu condiția ca furnizorul să fie același.

3. Facturare lunară și transparență sporită

Se introduce obligativitatea unei facturări lunare, ceea ce elimină situațiile anterioare în care regularizările se făceau chiar și o dată pe an. Noua lege clarifică modul de calcul pentru energia consumată, energia livrată în rețea și energia produsă în exces, oferind mai multă transparență pentru consumatori.

4. Rol extins pentru prosumatori în sistemul energetic

Persoanele care produc energie nu mai sunt tratate exclusiv ca simpli consumatori, ci devin participanți activi în sistemul energetic. Aceștia produc, consumă, livrează energie în rețea și își pot valorifica mai eficient surplusul generat.

Curtea Constituțională a analizat legea în raport cu obiecțiile formulate și a reținut mai multe aspecte esențiale:

În forma inițială, legea reglementa dreptul prosumatorilor la compensare cantitativă între energia consumată și cea livrată în rețea, precum și la compensare financiară. De asemenea, stabilea responsabilități privind echilibrarea pieței de energie pentru prosumatorii cu puteri instalate de minimum 900 kW, deși regulamentul european aplicabil stabilește acest prag la 400 kW pentru instalații mai mici;

Președintele României a solicitat reexaminarea legii în legătură cu aceste aspecte;

Curtea a reținut că procedura legislativă poate fi redeschisă doar în limitele cererii de reexaminare;

Parlamentul a modificat legea în conformitate cu solicitările formulate, fără a depăși limitele stabilite prin cererea de reexaminare;

Modificările adoptate se încadrează în obiectul cererii, respectând prevederile constituționale aplicabile procedurii de reexaminare.

Legea consolidează poziția prosumatorilor în piața de energie, într-un moment în care producția descentralizată de energie devine tot mai importantă în România. Prin noile reguli, statul urmărește o integrare mai eficientă a producătorilor individuali în sistemul energetic național și o utilizare mai corectă a energiei generate local.

În concluzie, decizia Curții Constituționale confirmă cadrul legal care permite valorificarea mai eficientă a energiei produse de prosumatori, extinderea beneficiilor financiare și creșterea transparenței în relația cu furnizorii de energie.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a salutat decizia pronunțată de Curtea Constituțională a României, care a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea de neconstituționalitate formulată împotriva Legii Prosumatorului.

Hotărârea este considerată un moment de referință pentru milioane de consumatori și prosumatori din România și reconfirmă direcția europeană privind dreptul cetățenilor de a produce, consuma, stoca și valorifica energia regenerabilă în condiții echitabile.

După ani marcați de dezbateri, întârzieri și reanalizări legislative, România se aliniază din nou standardelor europene în ceea ce privește protejarea drepturilor prosumatorilor și dezvoltarea comunităților de energie.

„Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) salută decizia pronunțată pe data, 29 aprilie 2026, de Curtea Constituțională a României, care a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea de neconstituționalitate formulată împotriva Legii Prosumatorului. Această hotărâre reprezintă un moment de referință pentru milioane de consumatori și prosumatori din România, precum și o reconfirmare a direcției europene privind dreptul cetățenilor de a produce, consuma, stoca și valorifica energia regenerabilă în condiții echitabile. După ani de dezbateri, întârzieri și reanalizări legislative, România revine la normalitatea europeană în materia protejării drepturilor prosumatorilor și a dezvoltării comunităților de energie. (…) Această decizie nu a venit de la sine. Ea este rezultatul eforturilor susținute ale unor oameni care au crezut constant în respectarea drepturilor europene ale cetățenilor români. APCE a depus, pe tot parcursul procesului legislativ și instituțional, un efort semnificativ pentru ca această lege să devină realitate și în România, în linie cu practicile existente la nivel european”, a transmis APCE.

Prin această lege sunt consolidate drepturi esențiale pentru prosumatorii din România, printre care:

plata lunară a excedentului de energie livrat în rețea;

posibilitatea compensării pe mai multe locuri de consum;

posibilitatea compensării inclusiv cu gaze naturale, acolo unde furnizorul de energie electrică are aceste servicii în portofoliu;

creșterea predictibilității și stimularea investițiilor în energie regenerabilă la nivelul gospodăriilor și IMM-urilor.

Reprezentanții APCE transmit că această reușită este rezultatul unor eforturi susținute și al perseverenței celor care au crezut în respectarea drepturilor europene ale cetățenilor români.