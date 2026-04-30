OMV Petrom a raportat pentru primul trimestru din 2026 un rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale de 1,5 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția a fost susținută în principal de îmbunătățirea rezultatelor din segmentele Rafinare și Marketing, precum și Gaze și Energie.

Profitul net a ajuns la 1 miliard de lei, în scădere cu 4% comparativ cu primul trimestru al anului trecut.

Investițiile au urcat la 1,6 miliarde de lei, cu 14% mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Compania arată că aceste sume au fost direcționate în special către proiecte cu emisii reduse și zero de carbon, dar și către dezvoltarea proiectelor strategice din portofoliu.

Contribuția la bugetul de stat a crescut cu 9%, până la 4,1 miliarde de lei.

„Într-un prim trimestru extrem de volatil, activele noastre au înregistrat o performanță solidă, rafinăria și centrala electrică funcționând la capacitate maximă. Producția lor fiabilă a contribuit în mod direct la securitatea aprovizionării României și la stabilitatea sistemului energetic într-o perioadă marcată de turbulențe. Acest lucru evidențiază, încă o dată, rolul esențial al producției interne – atât în explorare și producție (upstream), cât și în rafinare și distribuție (downstream) – pentru asigurarea rezilienței energetice. Rezultatele noastre financiare reflectă doar parțial creșterea cotațiilor la țiței și carburanți, întrucât am menținut o politică moderată a prețurilor în contextul creșterilor abrupte din martie. Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale aferent primului trimestru a fost de 1,5 miliarde lei, cu 16% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită îmbunătățirii rezultatelor segmentelor R&M și G&P. Investițiile de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, au susținut progresul implementării strategiei, în timp ce contribuțiile la bugetul de stat au rămas la un nivel ridicat, de 4,1 miliarde lei, cu 9% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În perspectivă, vom continua să dezvoltăm proiectele noastre de energie convenționala, precum și cele cu emisii reduse sau zero de carbon, contribuind la reziliența portofoliului nostru de active, la valoarea generata pe termen lung și la asigurarea energiei necesare pentru prezent și viitor”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

În zona de Rafinare și Marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 506 milioane de lei, față de 395 milioane de lei în primul trimestru din 2025.

Compania explică această creștere prin marja de rafinare mai mare și prin volumele de vânzări în creștere, chiar dacă marjele din canalele de vânzări au fost mai mici.

Marja de rafinare OMV Petrom a ajuns la 14,3 dolari pe baril, în creștere cu 74%, susținută de diferențialele ridicate pentru distilatele medii.

Rata de utilizare a rafinăriei a rămas la 98%, același nivel ca în primul trimestru din 2025, ceea ce arată menținerea unui nivel ridicat de funcționare pentru a valorifica mediul de piață favorabil.

Volumele de vânzări cu amănuntul au crescut cu 4%.

Segmentul Gaze și Energie a raportat un rezultat din exploatare excluzând elementele speciale de 339 milioane de lei, comparativ cu minus 86 milioane de lei în primul trimestru din 2025.

Compania arată că această evoluție a fost susținută de ambele linii de activitate.

Volumele totale de vânzări de gaze naturale au crescut la 16,1 TWh, pe fondul volumelor mai mari vândute către piața angro și clienții finali, dar și al consumului mai mare al centralei electrice.

Centrala electrică Brazi a avut o producție mai mare cu 32%, ajungând la 1,6 TWh și acoperind 11% din mixul de generare al României.

În zona de Explorare și Producție, rezultatul din exploatare a fost de 660 milioane de lei, sub nivelul de 827 milioane de lei din primul trimestru al anului trecut.

Scăderea a fost influențată de prețurile mai mici la gaze naturale, volumele mai reduse de vânzări de țiței și cursul valutar nefavorabil, compensate doar parțial de prețurile mai mari ale țițeiului.

Producția totală a scăzut cu 3,1%, însă producția de gaze naturale a crescut cu 1,7%.

OMV Petrom anunță că proiectul Neptun Deep continuă conform planului. A început forajul celor șase sonde pe zăcământul Domino, iar lucrările avansează la toate componentele proiectului.

Compania a finalizat și operațiunile de foraj în perimetrul Han Asparuh, unde cele două sonde de explorare nu au identificat volume semnificative de gaze naturale, dar au contribuit la o mai bună înțelegere geologică a zonei.

În paralel, OMV Petrom se alătură companiilor Shell și TPAO într-un nou proiect de explorare în perimetrul Han Tervel din offshore Bulgaria, unde va deține o participație de 25%.

Pe partea de proiecte cu emisii reduse de carbon, compania a avansat în dezvoltarea producției de hidrogen verde la Petrobrazi, unde a fost livrat primul modul pentru proiectul de 20 MW.

Totodată, trei proiecte eoliene de aproximativ 300 MW au intrat în faza de execuție în parteneriat cu Renovatio Group, iar la rafinăria Petrobrazi a fost demarat un proiect fotovoltaic de aproximativ 7 MW.

În aprilie, Adunarea Generală a Acționarilor (AGOA) a aprobat și propunerea pentru dividendul de bază pe acțiune aferent anului 2025, în valoare de 0,0466 lei, în creștere cu 5%, precum și un dividend special de 0,0112 lei pe acțiune.