Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, este considerat unul dintre cele mai importante demersuri energetice ale României din ultimele decenii.

Acesta va aduce aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze anual, într-o piață europeană estimată la circa 350 de miliarde de metri cubi. Consumul din Europa Centrală și de Est, regiune din care face parte și România, este de aproximativ 25–30 de miliarde de metri cubi anual.

„Neptun Deep este 8 miliarde, deci e important să vedem proporțiile. Suntem mândri, dar trebuie analizat în context”, a declarat Christina Verchere.

Una dintre principalele întrebări rămâne dacă gazul extras din Marea Neagră va duce la ieftinirea energiei pentru consumatori.

Potrivit șefei OMV Petrom, prețurile sunt influențate în principal de evoluțiile globale și nu doar de producția internă.

„În trecut, gazul rusesc seta preţul, acum aproape 50% din gazul din Europa provine sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), adică TTF determină preţul. Prognozele globale indică posibilitatea unui excedent de GNL, ceea ce ar putea reduce preţul în Europa. Impactul este global, iar în România va fi influenţat de acest context”.

Cotațiile de pe bursa olandeză TTF rămân principalul reper pentru tranzacțiile din Europa, fiind determinate de raportul dintre cerere și ofertă.

În acest moment, nu există o estimare clară privind nivelul prețului pentru gazele extrase din Marea Neagră.

„Încă nu se ştie dacă, odată cu Neptun, gazul nostru va fi mai ieftin sau mai scump decât TTF. Preţul va fi determinat de piaţa GNL”.

Această incertitudine reflectă volatilitatea pieței energetice globale și influența tot mai mare a gazului natural lichefiat asupra prețurilor.

Chiar dacă impactul asupra prețurilor rămâne neclar, proiectul este esențial pentru independența energetică a României.

„Neptun Deep este un game-changer pentru România, geografia nu este ideală în Marea Neagră, dar geologia este”.

Producția este estimată să înceapă în 2027, iar cantitățile extrase ar putea acoperi o parte semnificativă din consumul regional.

În paralel cu Neptun Deep, OMV Petrom își crește semnificativ investițiile.

Bugetul pentru 2026 depășește 9 miliarde de lei, în creștere cu 23% față de anul anterior.

„Am avut bilanţuri foarte puternice pe care le-am folosit pentru investiţii şi plăţi de dividende”.

Proiectul a intrat deja în faza de execuție, iar forajul primelor sonde a început în perimetrul Neptun Deep.

„Proiectul merge bine: am început deja forajul primelor sonde pentru zăcământul Pelican şi am avansat inclusiv spre Domino. Sonda de foraj (instalaţia de foraj offshore, n.r.) a ajuns acolo şi va fora şase sonde”.

Zăcămintele Pelican și Domino, aflate la aproximativ 160 km în largul Mării Negre, reprezintă principalele resurse din proiect. Exploatarea se face în ape adânci, iar planul include aproximativ 10 sonde conectate la infrastructura offshore.

Dezvoltarea Neptun Deep implică o logistică internațională complexă. Platforma offshore este construită în Indonezia, iar structura de susținere este realizată în Italia.

Ulterior, toate componentele vor fi transportate și instalate în Marea Neagră, într-un proiect de amploare care reflectă importanța strategică a resurselor energetice pentru România și regiune.