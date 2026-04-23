Într-un interviu acordat Euronews, Dan Jørgensen a explicat că actuala criză energetică este departe de a se încheia, iar revenirea la normal va necesita timp îndelungat.

„Suntem în mijlocul unei crize foarte grave în acest moment”, a declarat Jørgensen.

Acesta a subliniat că impactul conflictului nu va dispărea odată cu o eventuală încetare a ostilităților, din cauza distrugerilor din infrastructura energetică globală.

Datele Comisia Europeană arată că doar două luni de tensiuni în Orientul Mijlociu au generat costuri suplimentare de aproximativ 24 de miliarde de euro pentru statele europene, echivalentul a milioane de euro zilnic.

În acest context, instituțiile europene recomandă guvernelor să adopte măsuri de sprijin pentru populație, inclusiv vouchere energetice, ajutoare directe și tarife sociale, pentru a proteja consumatorii vulnerabili.

Deși Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru reducerea impactului, nu au fost incluse propuneri obligatorii privind taxarea profiturilor excepționale sau măsuri precum munca de acasă impusă.

„Impozitul pe profiturile neașteptate este cu siguranță ceva ce statele membre pot alege să introducă la nivel național și, dacă aleg acest lucru, vom ajuta, de asemenea, la facilitare și consiliere, bazându-ne pe unele dintre experiențele, atât cele bune, cât și cele rele, din 2022”, a declarat Jørgensen.

Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran produce efecte în lanț în economia globală. Numeroase companii din domenii precum industria, aviația sau bunurile de consum avertizează asupra creșterii costurilor și a problemelor din lanțurile de aprovizionare.

Potrivit analizelor internaționale, zeci de companii au fost nevoite să își reducă estimările financiare sau să majoreze prețurile produselor, în timp ce altele au raportat pierderi directe generate de contextul geopolitic.

Un factor cheie al acestei situații este Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale la nivel global. Orice blocaj sau perturbare în zonă are efecte imediate asupra piețelor energetice.

Durata conflictului și capacitatea de reluare a transportului maritim vor influența decisiv evoluția prețurilor la energie în perioada următoare.

Companii din diverse sectoare au început deja să resimtă impactul. Costurile materiilor prime cresc accelerat, iar transportul devine tot mai scump. În paralel, industria turismului este afectată de majorarea prețului combustibilului și de scăderea cererii, pe fondul incertitudinii.

Efectele crizei sunt vizibile și în marile economii europene. Germania și-a revizuit în scădere estimările de creștere economică, invocând impactul conflictului și scumpirea energiei.

Guvernul de la Berlin estimează acum o creștere modestă, în condițiile în care economia rămâne vulnerabilă la șocuri externe, iar redresarea este fragilă.

Autoritățile europene avertizează că inflația ar putea reveni pe un trend ascendent, pe fondul creșterii costurilor energetice. Această evoluție ar putea determina reacții din partea băncilor centrale, inclusiv majorări de dobânzi.

Analiștii subliniază că durata conflictului va fi decisivă pentru amploarea efectelor economice. În timp ce unele companii vor transfera costurile către consumatori, alimentând inflația, altele vor fi nevoite să își reducă activitatea sau să își revizuiască planurile de dezvoltare.

În acest context, economia globală rămâne expusă riscurilor, iar stabilizarea piețelor depinde în mare măsură de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de reluarea fluxurilor energetice la nivel normal.