TAROM își pregătește noul Boeing 737-8. Aeronava poartă deja culorile companiei românești

TAROM se pregătește să primească un nou Boeing 737-8, aeronava aflându-se în Statele Unite, la fabrica Boeing din Renton, Washington. Avionul a trecut prin etapele de asamblare și vopsire și poartă deja schema vizuală a operatorului aerian român. Compania a publicat imagini cu noua aeronavă și a anunțat că aceasta urmează să intre în flotă, fără să comunice deocamdată data livrării.

Noul Boeing 737-8 al TAROM a prins deja forma în care va putea fi văzut pe aeroporturi, după finalizarea operațiunilor de asamblare și vopsire la fabrica producătorului american din Renton. Aeronava poartă acum culorile și elementele de identitate vizuală ale companiei românești.

Operatorul aerian a prezentat imagini cu avionul și a confirmat că acesta se pregătește să se alăture flotei.

„Din fabrica Boeing din Renton, Washington, direct spre TAROM”, a transmis compania într-o postare pe Facebook.

Procesul de vopsire a aeronavei a necesitat aproximativ 189 de litri de vopsea.

TAROM nu a anunțat însă data exactă la care Boeingul 737-8 va intra efectiv în flota sa. În mesajul publicat, compania a precizat doar că aeronava va deveni „în curând” parte a flotei operatorului aerian român.

Noul avion a parcurs deja o etapă importantă înaintea livrării, după ce TAROM anunța, în luna iulie, finalizarea cu succes a testelor la sol și efectuarea primului zbor de test al aeronavei Boeing 737 MAX.

Potrivit informațiilor comunicate atunci de companie, zborul de test a durat aproximativ două ore și jumătate. În cadrul acestei operațiuni, aeronava a fost transferată de la uzina Boeing din Renton, situată în apropiere de Seattle, la Boeing Field din Seattle, în Statele Unite.

Aeronava care urmează să intre în flota TAROM are o capacitate de peste 180 de pasageri și dimensiuni specifice modelului Boeing 737-8. Avionul are o anvergură de 35,8 metri, o lungime de 39,5 metri și o înălțime de 12,5 metri.

Boeingul 737-8 poate opera la o altitudine de croazieră de până la 12.497 de metri. Autonomia maximă de zbor ajunge la 5.680 de kilometri, caracteristici care permit utilizarea aeronavei pe mai multe categorii de rute.

Noul avion va purta numele lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai cunoscuți și titrați antrenori din istoria fotbalului românesc.

Protocolul care permite utilizarea numelui a fost semnat la 3 iunie de Elena și Răzvan Lucescu, soția și fiul selecționerului echipei naționale de fotbal a României, împreună cu directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.

Potrivit companiei aeriene, familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui pentru noua aeronavă care urmează să intre în flota TAROM.