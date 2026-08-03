Boeing primește undă verde pentru 737 Max 7. FAA aprobă intrarea în serviciu a celui mai mic model din familia Max

Boeing a obținut o aprobare importantă din partea autorităților americane, după aproape un deceniu de teste și verificări. Administrația Federală a Aviației (FAA) a certificat modelul 737 Max 7 pentru operare comercială, marcând un nou pas în procesul de redresare al companiei.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a aprobat luni intrarea în serviciu comercial a aeronavei Boeing 737 Max 7, cel mai mic model din familia 737 Max.

Certificarea vine la aproape zece ani după prezentarea aeronavei și reprezintă un moment important pentru Boeing, companie care în ultimii ani s-a confruntat cu probleme de siguranță, calitate și producție.

Potrivit FAA, aprobarea a fost acordată după ani de teste suplimentare, modificări de proiectare și o analiză extinsă a sistemelor de siguranță ale aeronavei.

Procesul de certificare a fost întârziat după cele două accidente în care au fost implicate aeronave 737 Max 8 în Indonezia și Etiopia, în 2018 și 2019. Cele două tragedii au provocat moartea a 346 de persoane și au determinat autoritățile americane să revizuiască modul în care sunt certificate aeronavele Boeing.

Înainte de aprobarea modelului Max 7, FAA a cerut producătorului american să implementeze mai multe modificări de siguranță, printre care:

actualizarea software-ului sistemului de control al zborului;

îmbunătățirea alertelor din cabina piloților;

reproiectarea sistemului anti-îngheț al motoarelor pentru a preveni supraîncălzirea.

Autoritatea americană a precizat că supravegherea Boeing va continua și după certificarea noului model, iar inspectorii de siguranță vor rămâne prezenți în unitățile de producție pentru a monitoriza procesele de fabricație și cultura de siguranță a companiei.

Stephanie Pope, președinte și CEO al Boeing Commercial Airplanes, a declarat că echipele companiei au depășit numeroase provocări pe parcursul dezvoltării aeronavei.

„Echipa noastră de ingineri și experți în testare a depășit provocările, perioada extinsă a pandemiei și tranziția către noile procese de certificare”, a afirmat Stephanie Pope.

La rândul său, Boeing a transmis că aprobarea FAA validează procesul de proiectare al aeronavei și eforturile echipei care a dezvoltat familia 737 Max.

Modelul 737 Max 7 este cea mai mică aeronavă din familia Max, dar are cea mai mare autonomie de zbor din această gamă.

Avionul poate transporta între 135 și 160 de pasageri și oferă o autonomie cu aproximativ 10% mai mare decât celelalte modele din familia 737 Max, ceea ce îl face potrivit pentru curse interne și zboruri internaționale de scurtă distanță.

Mai multe companii aeriene au plasat deja comenzi pentru acest model, iar Southwest Airlines este așteptată să fie primul operator care îl va introduce în flotă.

La finalul lunii iunie existau 282 de comenzi pentru 737 Max 7, reprezentând aproximativ 6% din portofoliul total de comenzi al familiei 737 Max, care însumează 4.846 de aeronave.

Aprobarea autorității americane a fost primită favorabil de investitori. Acțiunile Boeing au urcat cu peste 6%, fiind printre cele mai bune evoluții din indicele Dow Jones Industrial Average și unul dintre cele mai performante titluri din S&P 500.

Analiștii consideră că certificarea modelului Max 7 reprezintă un nou semnal privind redresarea companiei și crește șansele ca 737 Max 10, cel mai mare model din aceeași familie, să obțină la rândul său aprobarea autorităților. Aeronava a finalizat testele finale luna trecută.

În același timp, analiștii BNP Paribas au îmbunătățit recomandarea pentru acțiunile Boeing, apreciind că certificarea modelelor Max 7 și Max 10 va contribui la reducerea stocurilor de aeronave și la stabilizarea operațiunilor companiei.