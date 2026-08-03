Bursele europene au urcat aproape de niveluri record. Scăderea prețului petrolului a susținut avansul piețelor

Piețele bursiere europene au continuat să crească la începutul săptămânii, pe fondul optimismului investitorilor privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu și al sezonului solid de raportări financiare. Scăderea prețului petrolului a susținut acțiunile din sectoarele de consum și retail, în timp ce companiile din energie au înregistrat scăderi.

Indicele pan-european Stoxx Europe 600 a crescut cu 0,4%, până la 652,09 puncte, apropiindu-se de maximul istoric de închidere de 652,77 puncte, atins pe 3 iulie.

În același timp, indicele german DAX și indicele Euro Stoxx 50 au atins noi maxime istorice, pe fondul unui sentiment pozitiv în rândul investitorilor.

Creșterile au fost susținute în principal de companiile din sectorul bunurilor de consum și al retailului, potrivit Bloomberg.

Acțiunile companiilor energetice s-au aflat printre cele mai slabe performere ale zilei.

Evoluția a venit după ce Iranul a transmis că negocierile pentru reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz înregistrează progrese. Declarațiile au fost făcute după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a renunțat la ceea ce a descris drept un atac major împotriva Iranului.

Perspectivele privind o eventuală relaxare a tensiunilor geopolitice au redus presiunea asupra pieței petrolului, ceea ce a dus la scăderea cotațiilor și, implicit, la deprecierea acțiunilor companiilor din sectorul energetic.

Printre companiile cu cele mai importante mișcări bursiere s-a numărat AstraZeneca.

Acțiunile producătorului britanic de medicamente au scăzut cu aproximativ 9%, după ce surse apropiate situației au declarat că societatea a analizat posibilitatea achiziției companiei americane Bristol Myers Squibb.

Bursele europene au înregistrat noi maxime și săptămâna trecută, pe fondul rezultatelor financiare peste așteptări și al diminuării tensiunilor geopolitice.

De la începutul sezonului de raportări financiare, la jumătatea lunii iulie, indicele european de referință a avansat cu aproximativ 1,7%, depășind evoluția indicelui american S&P 500.

Potrivit datelor analizate de Bloomberg Intelligence, companiile incluse în indicele MSCI Europe sunt pe cale să raporteze o creștere de aproximativ 14% a profiturilor din trimestrul al doilea, peste estimările inițiale ale analiștilor.

Violeta Todorova, analist senior de cercetare la Leverage Shares, a declarat că evoluția rezultatelor financiare din Europa a fost mai bună decât anticipau mulți investitori la începutul anului.

Potrivit acesteia, majorarea cheltuielilor pentru apărare, investițiile fiscale, îmbunătățirea activității industriale și revenirea treptată a sectorului manufacturier au contribuit la creșterea profiturilor companiilor europene și au susținut evoluția piețelor bursiere.