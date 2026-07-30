Bursa de Valori București a închis pe roșu. Indicele BET a scăzut cu 0,77%, iar tranzacțiile au depășit 126 milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi în teritoriu negativ, după ce principalii indici au consemnat scăderi. Valoarea totală a tranzacțiilor s-a ridicat la 126,65 milioane de lei, iar indicele BET a pierdut aproape 0,8%.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, s-a depreciat cu 0,77%, până la nivelul de 35.955,77 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni listate la BVB, a scăzut cu 0,76%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a închis cu un minus de 0,71%.

Totodată, indicele BET-BK, utilizat ca reper pentru randamentul fondurilor de investiții, s-a depreciat cu 0,79%.

Și ceilalți indici au înregistrat evoluții negative. BET-FI a coborât cu 0,07%, BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a pierdut 0,70%, iar indicele BETAeRO, dedicat companiilor reprezentative de pe piața AeRO, a închis în scădere cu 1,11%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de joi a fost de 126,65 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 24,15 milioane de euro.

Cele mai lichide acțiuni au fost cele ale OMV Petrom, cu schimburi de 16,45 milioane de lei.

Pe următoarele poziții s-au situat titlurile Băncii Transilvania, cu un rulaj de 15,73 milioane de lei, și cele ale Romgaz, care au înregistrat tranzacții de 12,05 milioane de lei.

În rândul companiilor listate, cea mai bună evoluție a fost consemnată de acțiunile Electroaparataj, care au urcat cu 13,10%.

Au mai înregistrat creșteri acțiunile Roca Industry Holdingrock1, cu 3,61%, și cele ale Prebet, care au avansat cu 2,06%.

La polul opus, cea mai mare scădere a fost consemnată de acțiunile Șantierului Naval Orșova, care au pierdut 11,76%.

Au urmat titlurile Carbochim, cu un minus de 4,72%, și cele ale Sinteza, care au scăzut cu 4,50%.

Ședința de joi a debutat tot în teritoriu negativ. După aproximativ 35 de minute de la deschiderea tranzacțiilor, rulajul ajunsese la 14,34 milioane de lei, iar indicele BET înregistra o scădere de 1,18%.

În același interval, indicele BET-Plus era în declin cu 1,11%, BET-XT pierdea 1,13%, iar BET-BK consemna o scădere de 1,16%.

Totodată, BET-FI era în minus cu 0,46%, BET-NG scădea cu 1,29%, iar indicele BETAeRO înregistra un recul de 0,41%.

Pe parcursul ședinței, o parte din pierderi au fost recuperate, însă Bursa de Valori București a încheiat ziua cu toți principalii indici în scădere.