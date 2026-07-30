Sindicatele din Educație resping noua lege a salarizării: „Nu ne putem bate joc de corpul profesoral”

Din cuprinsul articolului Sindicatele din Educație resping noua lege a salarizării

Liderii principalelor federații sindicale din Educație critică proiectul noii legi a salarizării și cer modificarea grilei de salarizare, susținând că actuala variantă afectează cadrele didactice. După întâlnirea de la Cotroceni, aceștia au transmis că soluția este respectarea angajamentelor asumate de autorități în urma grevei profesorilor din 2023.

Liderii principalelor federații sindicale din Educație susțin că proiectul noii legi a salarizării trebuie modificat substanțial și cer respectarea angajamentelor asumate de autorități după greva profesorilor din 2023. După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, aceștia au transmis că nu mai văd loc pentru negocieri în forma actuală a proiectului și că discuțiile ar trebui continuate în Parlament.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat pentru TVR Info că reprezentanții sindicatelor și-au prezentat problemele în cadrul întâlnirii de la Cotroceni, iar acestea urmează să fie analizate.

La rândul său, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a precizat că sindicatele au depus același material de propuneri pe care l-au transmis anterior Ministerului Muncii și partidelor PNL, PSD și USR.

Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, a afirmat că va exista o nouă întâlnire într-o perioadă următoare, fără a putea preciza când.

Întrebat despre reluarea negocierilor, Nistor a răspuns că nu consideră că au existat negocieri propriu-zise, iar Anton Hadăr a apreciat că, în acest moment, nu este cazul unor noi discuții cu ministrul Muncii.

Hăncescu a susținut că sindicatele nu mai au ce discuta în actualul cadru și că eventualele dezbateri ar trebui purtate în Parlament, cu condiția ca solicitările profesorilor să fie respectate. Liderul FSLI a insistat asupra necesității unei noi grile de salarizare, pe care o consideră corectă, criticând actuala variantă a proiectului. Acesta a mai afirmat că nu se poate accepta ca personalul didactic să fie dezavantajat pentru următorii cinci-șase ani doar pentru obținerea celor 770 de milioane de euro și a subliniat că nu trebuie să se ajungă la o situație în care corpul profesoral să fie prejudiciat.

La rândul său,Hadăr a declarat că sistemului de educație i se reproșează frecvent numărul mare de angajați, însă a subliniat că acesta a avut întotdeauna un personal numeros și că profesorii nu ar trebui să accepte în mod repetat situații pe care le consideră umilitoare.

Întrebat care este soluția pentru depășirea blocajului, Nistor a afirmat că aceasta constă în respectarea angajamentelor asumate atât de Președinție, cât și de Guvern după greva din anul 2023.