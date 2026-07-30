Sindicatele din Educație resping noua lege a salarizării: „Nu ne putem bate joc de corpul profesoral”
SURSA FOTO: Dreamstime - elevi, profesoară, școală
Liderii principalelor federații sindicale din Educație critică proiectul noii legi a salarizării și cer modificarea grilei de salarizare, susținând că actuala variantă afectează cadrele didactice. După întâlnirea de la Cotroceni, aceștia au transmis că soluția este respectarea angajamentelor asumate de autorități în urma grevei profesorilor din 2023.
Sindicatele din Educație resping noua lege a salarizării
Liderii principalelor federații sindicale din Educație susțin că proiectul noii legi a salarizării trebuie modificat substanțial și cer respectarea angajamentelor asumate de autorități după greva profesorilor din 2023. După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, aceștia au transmis că nu mai văd loc pentru negocieri în forma actuală a proiectului și că discuțiile ar trebui continuate în Parlament.
Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat pentru TVR Info că reprezentanții sindicatelor și-au prezentat problemele în cadrul întâlnirii de la Cotroceni, iar acestea urmează să fie analizate.
La rândul său, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a precizat că sindicatele au depus același material de propuneri pe care l-au transmis anterior Ministerului Muncii și partidelor PNL, PSD și USR.
Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, a afirmat că va exista o nouă întâlnire într-o perioadă următoare, fără a putea preciza când.
Întrebat despre reluarea negocierilor, Nistor a răspuns că nu consideră că au existat negocieri propriu-zise, iar Anton Hadăr a apreciat că, în acest moment, nu este cazul unor noi discuții cu ministrul Muncii.
Hăncescu a susținut că sindicatele nu mai au ce discuta în actualul cadru și că eventualele dezbateri ar trebui purtate în Parlament, cu condiția ca solicitările profesorilor să fie respectate. Liderul FSLI a insistat asupra necesității unei noi grile de salarizare, pe care o consideră corectă, criticând actuala variantă a proiectului. Acesta a mai afirmat că nu se poate accepta ca personalul didactic să fie dezavantajat pentru următorii cinci-șase ani doar pentru obținerea celor 770 de milioane de euro și a subliniat că nu trebuie să se ajungă la o situație în care corpul profesoral să fie prejudiciat.
La rândul său,Hadăr a declarat că sistemului de educație i se reproșează frecvent numărul mare de angajați, însă a subliniat că acesta a avut întotdeauna un personal numeros și că profesorii nu ar trebui să accepte în mod repetat situații pe care le consideră umilitoare.
Întrebat care este soluția pentru depășirea blocajului, Nistor a afirmat că aceasta constă în respectarea angajamentelor asumate atât de Președinție, cât și de Guvern după greva din anul 2023.
Hăncescu: – Am prezentat problemele noastre și a rămas să analizeze.
Nistor: – Și am depus același material care s-a depus și la Ministerul Muncii, și la PNL, și la PSD, și la USR.
Hadăr: – Și va mai fi o altă întâlnire peste ceva vreme, nu știu.
TVR Info: – Dar vă întoarceți la masa negocierilor?
Nistor: – Ce negocieri? A spus cineva că sunt negocieri?
Hadăr: – La domnul Pîslaru? Nu cred că e cazul acum.
Hăncescu: – Nu mai avem ce discuta, decât la nivel de Parlament și dacă se respectă ce am cerut. Altă grilă de salarizare, una corectă, nu bășcălia aceasta.
TVR Info: – E o lege foarte importantă de care depind atâția profesori.
Hadăr: – Tocmai de asta trebuie să cugetăm bine ce facem. Dacă pierdem trenul, s-a dus cu noi.
Hăncescu: – Nu ne putem bate joc de corpul profesoral, pentru 5-6 ani, de dragul celor 770 de milioane de euro.
Hadăr: – Ni se spune că suntem mulți. Sistemul de educație totdeauna a avut mulți salariați. Ce să facem? Să mergem mereu să acceptăm umilința?
TVR Info: – Ce soluție vedeți, domnule Nistor?
Nistor: – Respectarea angajamentelor asumate – și de către președinție, și de către guvern – după greva din 2023.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.