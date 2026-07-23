Sindicatele din Educație boicotează negocierile pe legea salarizării. „Nu vom gira cu prezența noastră mimarea dialogului social”

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, împreună cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, au anunțat că nu vor participa la discuțiile programate la Ministerul Muncii privind proiectul noii legi a salarizării. Organizațiile sindicale susțin că întâlnirea reprezintă doar un exercițiu de imagine și acuză Guvernul că ignoră angajamentele asumate după greva generală din 2023.

Cele trei mari organizații sindicale din sistemul de învățământ, care afirmă că reprezintă peste 300.000 de angajați din educație, au transmis că nu vor lua parte la întâlnirea organizată la Ministerul Muncii pe tema proiectului legii salarizării.

Într-un mesaj public, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” explică faptul că decizia a fost luată deoarece sindicatele nu doresc să legitimeze ceea ce consideră a fi un dialog formal, fără rezultate concrete.

„Nu vom gira cu prezența noastră mimarea dialogului social!”, transmite organizația sindicală.

Reprezentanții federației susțin că punctul comun de vedere al sindicatelor a fost deja transmis autorităților, motiv pentru care participarea la întâlnirea de la Ministerul Muncii nu ar avea nicio utilitate.

„Este doar un exercițiu de PR. Ne-am transmis deja punctul de vedere comun, clar și detaliat. Nu validăm soluții de fațadă!”, se arată în mesajul publicat de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Sindicaliștii afirmă, de asemenea, că Executivul și-a exprimat deja poziția în privința proiectului de lege și consideră că întâlnirea ar avea exclusiv rolul de a crea impresia existenței unui dialog social.

„Dispreț față de educație. Guvernul ne-a transmis deja, sec și cinic, că „mai mult de atât nu se poate”. Participarea noastră astăzi ar servi strict intereselor de imagine ale guvernanților.”

Un alt motiv invocat pentru boicotarea negocierilor este faptul că actualul proiect al legii salarizării ar contraveni promisiunilor făcute în urma grevei generale din educație din 2023.

„Încălcarea promisiunilor din 2023. Actualul proiect de lege încalcă FLAGRANT actele normative adoptate după greva generală din 2023. Este o dovadă de ipocrizie și o abandonare directă a sistemului educațional!”, afirmă reprezentanții Federației „Spiru Haret”.

În opinia organizațiilor sindicale, procesul de consultare nu reprezintă o negociere reală.

„Suntem martorii unei negocieri false, menite doar să bifeze o acțiune pe agenda publică. Însă mimarea consultării nu va diminua revolta legitimă a colegilor noștri!”

Federațiile sindicale au transmis și un apel adresat Parlamentului României, solicitând fie respingerea actualului proiect, fie elaborarea unei noi legi a salarizării care să reflecte importanța sistemului de educație.

„Aveți de ales între două variante: 1️⃣ Să refuzați inițierea acestui pseudo-proiect al legii salarizării; 2️⃣ Să promovați o lege justă, în care salariații din învățământ să fie poziționați conform importanței muncii lor, așa cum a fost proiectul agreat cu Banca Mondială în 2024.”

În încheiere, sindicaliștii transmit că vor continua demersurile pentru apărarea drepturilor angajaților din învățământ și critică lipsa de interes a Executivului față de sistemul educațional.