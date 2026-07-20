Sorin Grindeanu anunță că PSD nu votează legea salarizării în forma actuală și propune o „comisie de criză” în Parlament

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că două dintre cele mai importante proiecte necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR nu au ajuns încă în Parlament și avertizează că social-democrații nu vor susține actuala variantă a legii salarizării. Liderul PSD a anunțat și propunerea de înființare a unei „comisii de criză” la nivelul Parlamentului, care să pregătească amendamentele necesare pentru deblocarea unor proiecte considerate urgente.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-o conferință de presă susținută la Parlament, că dintre cele șase proiecte legislative restante asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), doar patru au fost depuse până în prezent.

„În continuare, legea salarizării şi Legea integrităţii nu au fost depuse”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că PSD a analizat proiectele deja aflate în Parlament și și-a stabilit poziția pentru fiecare dintre acestea.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, Partidul Social Democrat va vota modificările la Codul Administrativ, precum și proiectul privind sistemul de recompensare a performanței pentru angajații ANAF și ai Vămii.

În ceea ce privește legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, proiect respins în luna iunie de Senat din lipsă de voturi, liderul PSD a precizat că formațiunea o va susține doar împreună cu amendamentele depuse de PSD și UDMR.

Referitor la Codul Urbanismului, Grindeanu a anunțat că social-democrații îl vor vota, însă solicită ca, în cazul Capitalei, transferul competenței privind emiterea autorizațiilor de construire către Primăria Generală să se aplice abia din mandatul următor.

„Nu suntem de acord să susţinem acest demers acum, când în funcţia de primar se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat şpagă ca să dea autorizaţii”, a subliniat Grindeanu.

Acesta a arătat că adoptarea acestor acte normative este importantă deoarece de ele depinde accesarea unor fonduri europene de peste 3 miliarde de euro, bani care ar urma să fie utilizați pentru investiții în infrastructură, educație și sănătate.

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de liderul PSD a vizat legea salarizării unitare.

Sorin Grindeanu a afirmat că ministrul Muncii, Florin Manole, a încheiat consultările cu organizațiile sindicale și că PSD pregătește, împreună cu reprezentanții sindicatelor, o serie de amendamente care să facă proiectul mai echitabil și compatibil cu limitele bugetare.

„În ceea ce priveşte Legea Salarizării, am fost informat de Florin Manole că a finalizat întâlnirile cu Sindicatele. PSD lucrează în acest moment împreună cu organizaţiile sindicale la o serie de amendamente consistente, prin care să facem o lege mai echitabilă care să respecte şi anvelopa bugetară. Este clar că în actuala formă, PSD nu poate vota o lege care nemulţumeşte pe toată lumea şi care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor. Este exclus ca PSD să susţină această variantă. Repet, exclus”, a precizat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD așteaptă ca proiectul Legii integrității să fie depus în Parlament și a precizat că partidul va susține doar o variantă care păstrează atribuțiile actuale ale Agenției Naționale de Integritate.

„Vă asigur că PSD va susţine doar o variantă care nu slăbeşte la ordin politic din atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înţeleagă că nu se pot folosi de urgenţa PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil”, a spus Sorin Grindeanu.

În aceeași conferință de presă, liderul PSD a afirmat că România traversează o perioadă de blocaj administrativ și instituțional, motiv pentru care propune constituirea unei structuri parlamentare speciale.

„Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituţiile statului sunt paralizate din cauza crizei guvernamentale. Spitalele de copii suferă pentru că posturile în sistemul de sănătate sunt blocate. Preţurile la carburanţi cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură, şi, extrem de grav, platformele critice ale statului român – cum este cea de la Agenţia Naţională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că piaţa imobiliară din România este complet blocată în acest moment, iar în lipsa unei reglementări urgente, cei care şi-au antamat locuinţe cu TVA de 9%, vor fi nevoiţi să plătească de la 1 august un TVA de 21%”, a declarat Grindeanu.

În acest context, liderul PSD a lansat un apel către toate grupurile parlamentare.

„Având în vedere aceste aspecte, şi multe alte lucruri urgente care ţin de administrarea curentă a ţării, lansez o invitaţie către toate grupurile parlamentare. Propun înfiinţarea unei „Comisii de criză” la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Amendamentele propuse de „Comisie de criză” vor alcătui- alături de legile din PNRR, tematica principală pentru o sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil.”, a mai spus liderul PSD.

Grindeanu a precizat că această comisie ar urma să funcționeze până la instalarea unui guvern cu puteri depline.

„Această comisie de criză ar putea să funcţioneze, în mod normal, dacă şi ceilalţi sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcţional cu puteri depline”, a mai afirmat acesta.

În încheiere, președintele PSD a declarat că economia și implementarea PNRR trebuie să reprezinte principalele priorități ale clasei politice în această perioadă.