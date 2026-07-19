Guvernul Bolojan a golit de conținut prevederile Constituției. Dan Andronic: Subminează forța Parlamentului și rolul constituțional al moțiunii de cenzură

Jurnalistul Dan Andronic susține, într-un editorial publicat de EVZ, că Executivul condus de Ilie Bolojan continuă să exercite atribuții care depășesc administrarea curentă a statului, deși a fost demis prin moțiune de cenzură. În opinia sa, această situație afectează rolul Parlamentului și interpretarea prevederilor constituționale privind atribuțiile unui guvern rămas în funcție doar pentru administrarea treburilor publice.

Jurnalistul afirmă că, deși Guvernul și-a pierdut legitimitatea politică odată cu adoptarea moțiunii de cenzură, a rămas în posesia instrumentelor administrative ale puterii.

Dan Andronic arată că Executivul continuă să funcționeze din Palatul Victoria și păstrează controlul asupra ministerelor, bugetelor, numirilor și contractelor. El susține că această situație reprezintă rezultatul unui joc politic în care implică PNL, USR și, într-o anumită măsură, UDMR.

În analiza sa, jurnalistul face referire la prevederea constituțională potrivit căreia, după încetarea mandatului, Guvernul poate îndeplini doar actele necesare administrării treburilor publice până la învestirea unui nou cabinet.

Dan Andronic susține că formularea trebuie interpretată restrictiv și că ea nu permite continuarea exercitării unor atribuții cu caracter politic.

Potrivit acestuia, plata salariilor, funcționarea spitalelor, executarea bugetului și intervențiile în situații de urgență intră în categoria activităților administrative curente, însă reorganizarea instituțiilor, adoptarea unor strategii pe termen lung sau angajarea unor cheltuieli care afectează viitoarele guverne ar depăși aceste limite.

În editorial Dan Andronic afirmă că interpretarea actuală ar diminua efectele moțiunii de cenzură și ar slăbi rolul Parlamentului. Acesta susține că Executivul își poate continua programul politic prin alte mecanisme, chiar dacă nu mai poate adopta ordonanțe sau transmite proiecte de lege în Parlament.

El afirmă că unele proiecte legislative ar putea fi elaborate în ministere și depuse ulterior în Parlament de către parlamentari, ceea ce, în opinia sa, ar reprezenta o respectare doar formală a prevederilor constituționale privind inițiativa legislativă și separația puterilor în stat.

Invocarea unor obiective precum implementarea PNRR, accesarea fondurilor europene sau aderarea la OCDE nu justifică, în opinia sa, extinderea atribuțiilor unui guvern demis.

Dan Andronic susține că aceste priorități ar trebui gestionate de un executiv care beneficiază de încrederea Parlamentului și că este necesară formarea rapidă a unei noi majorități și învestirea unui nou cabinet.

Totodată, jurnalistul apreciază că PSD și AUR poartă o parte din responsabilitate pentru situația actuală, deoarece au contribuit la căderea Guvernului, dar nu au reușit să construiască o alternativă guvernamentală.

În finalul editorialului, Dan Andronic precizează că nu consideră automat neconstituțional fiecare act adoptat de Guvernul demis și că legalitatea acestora trebuie analizată individual, inclusiv prin intermediul instanțelor de contencios administrativ. Cu toate acestea, el susține că un executiv rămas în funcție după o moțiune de cenzură nu mai are mandatul de a conduce politic România, ci doar obligația de a asigura funcționarea curentă a statului.