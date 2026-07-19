Cât te costă să treci o casă pe numele tău? Tot ce trebuie să știi despre contractul de vânzare-cumpărare pentru o casă

Achiziționarea unei case nu înseamnă doar plata prețului stabilit cu vânzătorul. Transferul proprietății implică taxe notariale, impozite și alte costuri obligatorii, care pot ridica semnificativ suma finală. Iată cât te costă să treci o casă pe numele tău și ce documente sunt necesare pentru finalizarea tranzacției.

Dacă intenționezi să cumperi o casă în România, este important să cunoști costurile implicate în transferul dreptului de proprietate. În practică, „trecerea” unei case pe numele altei persoane înseamnă transferul dreptului de proprietate asupra imobilului prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Pentru finalizarea tranzacției, trebuie achitate mai multe taxe și tarife. Acestea includ onorariul notarial, taxa de intabulare percepută de ANCPI, costul obținerii extrasului de carte funciară și impozitul datorat statului. Valoarea acestor cheltuieli este calculată în funcție de prețul imobilului, care trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea minimă stabilită prin grila notarială.

Impozitul datorat statului variază, de regulă, între 1% și 3%, în funcție de perioada în care imobilul a fost deținut de vânzător. Astfel, costul total al transferului de proprietate diferă de la o tranzacție la alta, fiind influențat atât de valoarea imobilului, cât și de taxele aplicabile în fiecare caz.

Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă actul juridic prin care o persoană, denumită vânzător, transmite dreptul de proprietate asupra unui imobil unei alte persoane, cumpărătorul, în schimbul unei sume de bani. În România, vânzarea legală a oricărui tip de imobil, fie că este vorba despre un teren, o casă, un apartament sau un spațiu comercial, se poate realiza doar prin încheierea contractului în fața notarului public.

În cazul unui apartament, contractul de vânzare-cumpărare trebuie să cuprindă informații esențiale privind identificarea imobilului, precum adresa exactă, numărul și tipul camerelor, suprafața utilă și cea construită, precum și numărul cadastral. Documentul menționează modul în care vânzătorul a dobândit dreptul de proprietate, fie prin cumpărare, moștenire sau donație, precum și prețul de vânzare al apartamentului, înscris atât în cifre, cât și în litere, împreună cu modalitatea de plată și moneda în care se efectuează tranzacția.

Pentru încheierea contractului sunt necesare mai multe documente. Părțile trebuie să prezinte actele de identitate, iar, dacă este cazul, certificatele de căsătorie și eventualele procuri de reprezentare. Totodată, sunt necesare actele care dovedesc dreptul de proprietate asupra imobilului, acestea putând fi, în funcție de situație, un contract de vânzare-cumpărare anterior, un contract de donație, un certificat de moștenitor, un titlu de proprietate, o hotărâre judecătorească definitivă sau alte documente care atestă dobândirea legală a imobilului.

Dosarul trebuie să includă și documentația cadastrală, încheierea de intabulare în cartea funciară, certificatul fiscal emis de Direcția de Impozite și Taxe Locale, care confirmă că proprietarul nu are datorii, precum și certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor autorizat. În cazul apartamentelor, este necesară și o adeverință emisă de asociația de proprietari, care atestă situația plăților la întreținere și a celorlalte cheltuieli comune. Notarul poate solicita ultimele facturi și dovezile de plată pentru utilități.

Dacă toate documentele sunt pregătite și complete, contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat într-un timp scurt, cu condiția efectuării unei programări prealabile la notar.

Vânzarea legală a unui imobil, indiferent dacă este vorba despre un teren, o casă, un apartament sau un spațiu comercial, se realizează exclusiv prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în fața notarului public. Înainte de semnarea contractului final, părțile pot opta pentru încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare, cunoscut și sub denumirea de promisiune de vânzare. Acest document consemnează acordul dintre vânzător și cumpărător privind intenția de a finaliza tranzacția la o dată ulterioară, având ca obiect imobilul convenit.

Promisiunea de vânzare oferă beneficii ambelor părți. Pentru cumpărător, aceasta reprezintă garanția că proprietarul nu va înstrăina imobilul unei alte persoane până la semnarea contractului final. În același timp, vânzătorul are certitudinea că imobilul va fi cumpărat și poate suspenda vizionările și negocierile cu alți potențiali cumpărători.

De regulă, la semnarea promisiunii, cumpărătorul achită un avans, denumit arvună. Documentul va cuprinde valoarea acestei sume, diferența de preț care urmează să fie achitată la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, precum și modalitatea de plată. Totodată, sunt incluse clauze penale stabilite de comun acord, care se aplică în situația în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate, fie de a vinde, fie de a cumpăra imobilul.

Pentru încheierea promisiunii de vânzare sunt necesare mai multe documente. Vânzătorul trebuie să prezinte actul de identitate, actul de proprietate asupra imobilului, în funcție de modul în care acesta a fost dobândit, precum și extrasul de carte funciară pentru informare, obținut, de regulă, prin intermediul notarului. Cumpărătorul trebuie să prezinte actul de identitate, iar dosarul trebuie completat cu documentația cadastrală a imobilului, care include fișa bunului și planurile cadastrale, precum și încheierea de intabulare în cartea funciară.

Încheierea unei promisiuni de vânzare implică și plata unui onorariu notarial. Acesta se calculează, în general, ca un procent de aproximativ 1% din valoarea avansului achitat, la care se adaugă TVA, însă nu poate fi mai mic de 300 de lei, la care se adaugă TVA. Este important de reținut că onorariul plătit pentru autentificarea promisiunii de vânzare nu se deduce din onorariul datorat ulterior pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.