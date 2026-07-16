Cum poți vinde un apartament cu datorii la întreținere? Ce trebuie să facă noul proprietar

Vânzarea unui apartament cu datorii la întreținere nu este imposibilă, însă implică respectarea unor reguli stricte prevăzute de lege. Mulți proprietari află abia în fața notarului că restanțele către asociația de proprietari pot bloca tranzacția. Iată în ce condiții poate fi încheiată, totuși, vânzarea locuinței.

Cum poți vinde un apartament cu datorii la întreținere? Viața la bloc presupune respectarea unor reguli și obligații stabilite prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Printre acestea se numără și obligația fiecărui proprietar de a achita la timp cotele de contribuție aferente cheltuielilor de întreținere și utilităților comune. Tot această lege stabilește și condițiile în care poate fi vândut un apartament al cărui proprietar înregistrează datorii către asociația de proprietari.

Fiecare proprietar are obligația de a contribui la cheltuielile comune ale condominiului, însă există situații în care, din cauza dificultăților financiare sau a altor probleme, apar restanțe la plata întreținerii. În astfel de cazuri, legea prevede reguli clare privind înstrăinarea locuinței. Astfel, proprietarul care dorește să își vândă apartamentul trebuie să facă dovada că este la zi cu plata cotelor de contribuție către asociația de proprietari și, după caz, cu plata utilităților publice.

În acest scop, proprietarul trebuie să solicite asociației de proprietari o adeverință care să ateste situația sa financiară. Dacă nu există datorii, documentul va confirma că toate obligațiile de plată au fost achitate. În schimb, dacă proprietarul are restanțe, asociația va elibera o adeverință în care vor fi menționate valoarea actualizată a debitelor și situația acestora. Acest document este obligatoriu în procedura de vânzare a apartamentului.

Legea nr. 196/2018 prevede că notarul public nu poate autentifica actul de vânzare-cumpărare în lipsa adeverinței eliberate de asociația de proprietari. Totuși, există o excepție. Dacă apartamentul are datorii, tranzacția poate fi încheiată numai în situația în care cumpărătorul își exprimă în mod expres acordul de a prelua integral toate debitele vânzătorului către asociația de proprietari, precum și eventualele datorii către furnizorii de utilități publice, în cazul facturării individuale a serviciilor.

Potrivit Legii nr. 196/2018, „în cazul existenței unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public va autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinătorului către asociația de proprietari, precum și toate debitele către toți furnizorii de utilități publice”.