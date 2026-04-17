Românii care figurează cu amenzi neplătite trebuie să știe că prescripția depinde de situația concretă și de modul în care statul a acționat în timp. În anumite condiții, amenzile se pot prescrie, ceea ce înseamnă că statul își pierde dreptul de a le mai executa silit.

Prescripția este un mecanism juridic prin care, după trecerea unui anumit termen prevăzut de lege, se stinge dreptul statului de a mai cere executarea unei obligații. În cazul amenzilor, prescripția nu înseamnă că fapta „dispare”, ci că datoria nu mai poate fi executată legal, dacă autoritățile nu au făcut demersurile necesare în termenul stabilit.

Cu alte cuvinte, dacă instituțiile statului nu au început procedurile de executare silită într-un anumit interval de timp, sancțiunea nu mai poate fi impusă.

În România, amenzile contravenționale au un termen general de prescripție a executării de 5 ani, calculat de la momentul în care hotărârea prin care s-a aplicat amenda a devenit definitivă.

Dacă în această perioadă autoritățile nu au reușit să demareze sau să finalizeze executarea silită, datoria poate fi considerată prescrisă. Asta nu se întâmplă automat, însă persoana sancționată poate solicita constatarea prescripției și radierea obligației.

Este important de reținut că simpla trecere a timpului nu șterge automat amenda din evidențe. De regulă, este nevoie de o verificare și, în unele cazuri, de o solicitare oficială către autorități sau chiar de o decizie a instanței.

„(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept. (2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale”, prevede Art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Executarea silită este procedura prin care statul încearcă să recupereze suma datorată, dacă amenda nu este plătită voluntar. Aceasta poate include poprirea conturilor bancare, reținerea unor sume din venituri sau alte măsuri legale de recuperare.

Dacă autoritățile nu inițiază aceste proceduri în termenul legal, dreptul lor de a mai recupera banii se poate stinge prin prescripție.

Persoanele care suspectează că au amenzi mai vechi ar trebui să verifice situația înainte de a plăti. În practică, este recomandat să:

solicite o situație a datoriilor de la administrația fiscală locală;

verifice data la care amenda a devenit definitivă;

analizeze dacă au existat sau nu acte de executare în ultimii ani.

Dacă se constată că termenul de prescripție a fost depășit și nu au existat întreruperi ale acestuia, se poate solicita radierea debitului.

Totuși, în unele cazuri, dacă au existat notificări sau măsuri de executare, termenul de prescripție poate fi întrerupt și reluat, ceea ce prelungește perioada în care statul poate recupera suma.

Deși multe amenzi contravenționale se prescriu, există situații juridice în care anumite obligații nu dispar sau sunt mult mai greu de stins prin trecerea timpului.

În dreptul penal, de exemplu, anumite infracțiuni foarte grave nu se prescriu, cum sunt crimele de genocid, crimele împotriva umanității sau crimele de război. În aceste cazuri, răspunderea penală rămâne valabilă indiferent de timp.

De asemenea, unele obligații fiscale sau datorii către stat pot avea regimuri speciale de prescripție și pot fi executate pe perioade mai lungi, mai ales dacă au existat acte de întrerupere a termenului.

Este important de înțeles că prescripția nu este un mecanism automat de „iertare a datoriilor”, ci unul strict juridic, care depinde de comportamentul ambelor părți: atât al debitorului, cât și al autorităților.

În acest context, amenzile vechi nu trebuie plătite automat fără verificare. În anumite condiții, ele se pot prescrie, iar statul își pierde dreptul de a le mai executa. Totuși, fiecare caz depinde de istoricul concret al datoriei și de eventualele demersuri făcute de autorități.

De aceea, înainte de a achita o amendă veche, este esențială verificarea situației juridice și fiscale, pentru a stabili dacă mai există sau nu o obligație legală de plată.