Gelu Pușcaș a explicat într-o postare realizată pe Facebook că asociațiile de proprietari se pot confrunta cu situații neplăcute dacă un locatar nu își plătește întreținerea, iar asociația nu ia măsuri în timp util pentru recuperarea sumelor. În aceste cazuri, după o perioadă de trei ani, datoriile pot ajunge să se prescrie, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi recuperate pe cale legală.

Conform explicațiilor, această situație este posibilă în baza legislației în vigoare, inclusiv a Legii nr. 196/2018, coroborată cu alte acte normative. Efectul este că, după expirarea termenului de prescripție, sumele restante pot fi pierdute definitiv.

Avocatul avertizează că, în astfel de situații, pierderea nu este suportată de persoana care a acumulat datoriile, ci de ceilalți proprietari din asociație, ceea ce poate genera dezechilibre financiare la nivelul întregului bloc.

„Ș𝐭𝐢𝐚𝐢 𝐜ă 𝐩𝐨ț𝐢 𝐚𝐣𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐬ă 𝐩𝐥ă𝐭𝐞ș𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐜𝐢𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢… 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥?

Nu e o glumă. Nu e o exagerare.

Se întâmplă deja în multe asociații.

Cum funcționează „schema”?

Un proprietar NU plătește întreținerea.

Asociația… nu face nimic.

Trec 3 ani.

Și apoi apare realitatea juridică:

Datoria se prescrie.

NU mai poate fi recuperată.

Da, legea permite asta.

Legea nr. 196/2018 nu spune direct asta…

dar se completează cu alte legi”, a scris Gelu Pușcaș pe Facebook.

Printre efectele semnalate se numără diminuarea fondului de rulment, dificultăți în plata facturilor, apariția tensiunilor între vecini și scăderea încrederii în conducerea asociației. Situația este pusă în legătură cu lipsa de acțiune la timp pentru recuperarea debitelor restante.

Potrivit specialistului, responsabilitatea revine în multe cazuri conducerii asociației, în special președintelui, care are posibilitatea de a iniția demersuri legale pentru recuperarea sumelor, dar care, în unele situații, nu intervine.

„Iar rezultatul e simplu și dur:

După 3 ani, ai pierdut banii.

Și acum întrebarea care enervează pe toată lumea:

Cine acoperă pierderea?

Nu restanțierul.

Nu „sistemul”.

Tu. Și ceilalți proprietari.

Ce urmează în realitate?

fondul de rulment dispare

facturile se plătesc cu greu

apar tensiuni între vecini

încrederea în asociație se prăbușește

Totul… pentru că cineva NU a acționat la timp.

Și mai grav:

Președintele este cel care putea acționa

Dar NU a făcut-o

În astfel de situații, se poate discuta despre:

răspundere

prejudiciu

bani pierduți din neglijență”, a maiu scris acesta.

În astfel de cazuri, se poate discuta despre răspundere, prejudiciu și pierderi financiare cauzate de neglijență. Există și situații în care debitorul poate invoca prescripția în instanță, având șanse reale de a obține anularea obligației de plată.

Concluzia trasă de avocat este că problemele din asociațiile de proprietari nu apar doar din neplata individuală a datoriilor, ci și din lipsa de acțiune la timp, iar pasivitatea poate duce direct la pierderi financiare pentru toți locatarii.

„Restanțierul poate veni în instanță și spune:

„Nu mai datorez nimic. S-a prescris.”

Și… are șanse reale să câștige.

Concluzia dură:

În asociații, nu doar cine NU plătește creează probleme

Ci și cine NU acționează

Pentru că pasivitatea = bani pierduți”, a conchis avocatul.

