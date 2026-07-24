Banii pe care proprietarii nu trebuie să îi plătească la bloc în acest caz. Costurile de la întreținere care nu se datorează

Mulți proprietari care nu locuiesc luni sau chiar ani întregi în apartamentele pe care le dețin se întreabă de ce sunt obligați să achite în continuare sume pe lista de întreținere. Explicația ține de legislația privind asociațiile de proprietari și de cota-parte indiviză pe care fiecare proprietar o deține din părțile comune ale imobilului. Avocatul Gelu Pușcaș explică de ce lipsa locuirii nu înseamnă automat lipsa obligațiilor de plată și ce cheltuieli nu trebuie, totuși, achitate.

Una dintre cele mai frecvente întrebări adresate administratorilor și asociațiilor de proprietari vine din partea persoanelor care locuiesc în altă localitate, sunt plecate din țară sau au apartamente nelocuite.

Mulți proprietari consideră că, dacă nu folosesc liftul, nu circulă pe casa scării și nu beneficiază de serviciile blocului, nu ar trebui să achite întreținerea.

Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în litigii privind asociațiile de proprietari, explică însă că legea face diferența între cheltuielile generate de consum și cele care decurg din dreptul de proprietate asupra părților comune.

„În ipoteza în care în apartament nu locuiește nimeni și proprietarul are zero la numărul de persoane prezente, nu înseamnă că nu are de plată sume de bani. Lipsa numărului de persoane, la persoane prezente în lista de plată, nu echivalează/nu înseamnă că proprietarul nu are de suportat sume aferente proprietății pe care o deține.”

Potrivit explicațiilor oferite de avocat, fiecare apartament are înscrisă în actele de proprietate o cotă-parte indiviză din elementele comune ale clădirii.

Acest lucru înseamnă că proprietarul nu deține doar apartamentul propriu-zis, ci și o parte din casa scării, lift, acoperiș, fațadă, instalațiile comune și celelalte spații ale imobilului.

„Proprietatea deținută are și o cotă/fracție/procent din părțile comune ale blocului. Fiecare proprietar, în actul de deținere al apartamentului, are evidențiată/menționată și o cotă parte indiviză din părțile comune ale blocului. Cu alte cuvinte, deține astfel și o cotă ideală din casa scării, terasă, ascensor, fațada blocului etc.”

Din acest motiv, obligația de plată există chiar dacă locuința este nelocuită.

Conform explicațiilor prezentate, proprietarul unui apartament nelocuit va suporta toate costurile care privesc întreținerea, administrarea și repararea proprietății comune.

Printre acestea se numără:

reparațiile la lift, chiar dacă proprietarul nu îl folosește;

lucrările la acoperiș sau terasă, inclusiv pentru apartamentele situate la parter;

reparațiile instalațiilor comune;

salariile sau remunerațiile administratorului, președintelui, cenzorului și celorlalți angajați ai asociației;

fondurile pentru întreținere, reparații, modernizare și eficiență energetică;

anumite cheltuieli cu apa, dacă adunarea generală a decis repartizarea acestora pe cota-parte indiviză.

Avocatul explică faptul că toate aceste obligații rezultă din dreptul de coproprietate asupra părților comune ale clădirii.

„Tot ceea ce ține de partea comună, se va regăsi în lista de plată și în dreptul proprietarului al cărui apartament este nelocuit. Tot ceea ce se regăsește în lista de plată ca și obligație de plată, este enumerat în art. 85 din Legea 196/2018.”

Există însă și categorii de cheltuieli care, în mod normal, nu sunt datorate atunci când în apartament nu locuiește nimeni.

Potrivit explicațiilor avocatului, proprietarul nu va suporta costurile aferente consumurilor individuale.

„Pentru a fi mai uşor de înţeles, menţionez că în situaţia în care NU locuiţi în apartament, NU AVEŢI de plată următoarele costuri: a) energie electrică; b) gaze; c) salubritate; d) vidanjare.”

Aceste cheltuieli sunt legate direct de utilizarea locuinței și nu de dreptul de proprietate asupra părților comune.

Avocatul subliniază că obligația de a contribui la cheltuielile comune este prevăzută atât de Codul Civil, cât și de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

În opinia acestuia, simplul fapt că proprietarul nu utilizează anumite spații sau instalații comune nu îl exonerează de plata cheltuielilor necesare întreținerii acestora.

„Lipsa folosinței părților comune nu determină excluderea de la obligația de plată. Asociația de proprietari are obligația de a întreține tot ceea ce reprezintă parte comună. Chiar dacă nu există constituită o asociație de proprietari, având în vedere prevederile Codului Civil, fiecare proprietar este răspunzător, în limita cotei deținută, să participe cu suma care îi revine pentru întreținere și repararea părților comune.”

Explicațiile sunt susținute și de prevederile art. 85 din Legea nr. 196/2018, care stabilesc că din categoria cheltuielilor repartizate în funcție de cota-parte indiviză fac parte costurile pentru întreținerea și repararea proprietății comune, fondurile pentru lucrări și investiții, salariile personalului asociației, indemnizațiile organelor de conducere, primele, creditele, polițele de asigurare și cheltuielile administrative necesare funcționării asociației.

Totodată, avocatul arată că aceste reguli sunt completate de dispozițiile din Codul Civil și din Legea locuinței, care consacră obligația fiecărui proprietar de a contribui la întreținerea și conservarea proprietății comune, indiferent dacă locuiește sau nu în apartamentul pe care îl deține.