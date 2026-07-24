Alertă în Marea Neagră. Încă o navă comercială a fost avariată în apropiere de Sfântu Gheorghe

Un nou incident naval a avut loc în Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc. O navă comercială sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina, a raportat o avarie în timp ce naviga în Zona Economică Exclusivă a României. Autoritățile au intervenit de urgență, iar primele evaluări indică faptul că avaria ar fi putut fi provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Incidentul vine la doar câteva zile după un alt eveniment grav petrecut în aceeași zonă a Mării Negre.

Incidentul s-a produs în noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, la aproximativ 22 de mile marine, echivalentul a circa 40 de kilometri, sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Nava comercială Christiana B, aflată sub pavilion Liberia, transporta cărbuni din portul Norfolk, din Statele Unite ale Americii, către Ucraina, când echipajul a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, alerta a fost primită prin Centrul Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC), din cadrul Autorității Navale Române.

„În noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, autorităţile române au fost informate, prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare şi Salvare (MRCC) din cadrul Autorităţii Navale Române, cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Apelul de urgenţă a fost transmis prin canalul maritim internaţional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă şi solicitând sprijin, existând la acel moment informaţii potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului”, a transmis DSU.

Imediat după primirea apelului de urgență, autoritățile române au activat mecanismele specifice de intervenție. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare a coordonat operațiunea, iar în zona incidentului au fost trimise navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației și verificarea stării navei.

Ulterior, comandantul vasului a informat autoritățile că echipajul nu mai are nevoie de evacuare și că nava își poate continua deplasarea spre țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariilor.

„Din informaţiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite şi că echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să îşi continue deplasarea către ţărm, în vederea efectuării verificărilor tehnice şi a remedierii avariei. Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine”, relatează Departamentul pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au precizat că monitorizează în continuare evoluția situației și că toate structurile competente cooperează pentru acordarea sprijinului necesar și stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii incidentului.

Evenimentul este al doilea de acest tip produs în cursul acestei săptămâni în nord-vestul Mării Negre și alimentează îngrijorările privind siguranța navigației comerciale în zonă.

Pe 21 iulie, o altă navă sub pavilion Liberia, GAS LISBON, încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL) și aflată în drum spre portul ucrainean Reni, a fost implicată într-un incident produs în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 26 de kilometri de Sfântu Gheorghe. În urma unei explozii izbucnite la bord, nava a luat foc, iar echipajul a fost salvat de echipele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Trei membri ai echipajului au fost răniți, doi dintre ei suferind arsuri. Unul dintre marinarii răniți a murit ulterior la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea.

Referindu-se la acel incident, președintele Nicușor Dan a declarat că nava a fost „lovită în afara apelor teritoriale ale României”.

Cele două incidente consecutive readuc în atenție riscurile existente pentru traficul comercial din Marea Neagră, într-un context în care conflictul din regiune continuă să afecteze securitatea rutelor maritime din apropierea coastelor României.