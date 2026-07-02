Transportul maritim marchează o premieră. Cea mai mare navă portcontainer cu GNL intră pe ruta Asia–Europa

Transportul maritim european marchează un nou pas în modernizarea flotei comerciale, după ce grupul francez CMA CGM a inaugurat joi cea mai mare navă portcontainer din lume alimentată cu gaz natural lichefiat (GNL). Vasul va opera pe una dintre cele mai importante rute comerciale dintre Asia și Europa și face parte dintr-un program amplu de investiții destinat consolidării competitivității și securității lanțurilor de aprovizionare. Lansarea are loc într-un context în care Uniunea Europeană acordă o importanță tot mai mare rezilienței transportului maritim și reducerii emisiilor din sector.

Transportul maritim intră într-o nouă etapă prin punerea în exploatare a navei CMA CGM Notre Dame, prima dintr-o serie de zece nave portcontainer ultra-mari care vor naviga sub pavilion francez pe ruta Asia–Europa.

Grupul francez CMA CGM a inaugurat oficial nava în portul Le Havre. Cu o lungime de aproape 400 de metri, echivalentul a aproximativ patru terenuri de fotbal, și o lățime de peste 62 de metri, vasul este în prezent cea mai mare navă portcontainer din lume alimentată cu gaz natural lichefiat. Capacitatea sa ajunge la 24.000 de containere.

După escala inaugurală din Franța, nava va pleca luni spre Asia. Itinerariul include escale în Rotterdam, Hamburg, Anvers, Tanger Med, Port Klang, Singapore, Yantian, Shanghai și Ningbo, urmând ca întregul circuit dus-întors să fie parcurs în puțin peste 100 de zile.

La plecarea din Europa, vasul transportă produse chimice, alimente, vinuri și băuturi spirtoase, produse farmaceutice, echipamente industriale și bunuri de lux. Pe ruta de întoarcere va aduce în Europa electronice, îmbrăcăminte, electrocasnice și alte produse de larg consum. În funcție de încărcătură, valoarea mărfurilor aflate la bord poate varia între 2,5 și 3 miliarde de euro.

Compania franceză va introduce în exploatare alte nouă nave similare până în ianuarie 2028, considerând că extinderea capacității pe ruta Asia–Europa este esențială pentru competitivitatea economiei europene și pentru reducerea vulnerabilităților evidențiate de recentele crize geopolitice.

„Există un risc real ca libertatea navigației să fie pusă sub semnul întrebării în alte strâmtori majore la nivel mondial care stau la baza comerțului internațional – iar pentru Franța, a cărei prosperitate se bazează în mare măsură pe schimburile internaționale, aceasta este o chestiune de competitivitate”, a declarat Rodolphe Saadé, președintele și directorul general al CMA CGM, în timpul inaugurării.

Noua navă portcontainer a fost proiectată pentru a limita impactul asupra mediului și pentru a răspunde cerințelor europene privind reducerea emisiilor generate de transportul maritim.

Comparativ cu păcura convențională, alimentarea cu gaz natural lichefiat reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 20-25%, elimină aproape complet emisiile de oxid de sulf, diminuează emisiile de oxid de azot cu până la 85% și reduce particulele în suspensie cu aproximativ 95%.

În același timp, utilizarea GNL continuă să fie dezbătută în industrie, deoarece poate genera fenomenul de eliberare a metanului în atmosferă, ceea ce poate diminua o parte dintre avantajele climatice ale acestui combustibil.

Motorul principal, care dezvoltă o putere de aproximativ 80.000 de cai putere, a fost conceput astfel încât să poată utiliza în viitor bio-GNL și e-GNL sintetic, odată ce aceste tipuri de combustibil vor deveni disponibile la scară comercială.

Referindu-se la performanțele tehnice ale navei, Rodolphe Saadé a subliniat că aceasta este echipată cu unul dintre cele mai performante sisteme de propulsie disponibile în prezent.

„Nava dispune de unul dintre cele mai eficiente sisteme de propulsie pe gaz natural disponibile, susținând ambiția noastră de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050”, a declarat acesta.

CMA CGM și-a asumat obiectivul de a ajunge la emisii nete zero până în anul 2050, în condițiile în care industria transportului maritim este supusă unor cerințe tot mai stricte privind decarbonizarea.

În paralel, regulamentul european FuelEU Maritime impune reduceri progresive ale intensității emisiilor generate de energia utilizată la bordul navelor care operează în porturile Uniunii Europene, obiectivul fiind o diminuare de până la 80% până în 2050.

Nava utilizează și sisteme bazate pe inteligență artificială, care permit ajustarea în timp real a navigației, optimizarea consumului de combustibil și îmbunătățirea performanței de mediu.

Potrivit companiei, folosirea inteligenței artificiale la nivelul întregii flote contribuie anual la economisirea a aproximativ 600.000 de tone de emisii de CO₂, prin simularea rutelor cu ajutorul gemenilor digitali și alegerea variantelor cu cel mai redus consum de combustibil.

Importanța transportului maritim a devenit și mai evidentă în ultimii ani, pe fondul conflictelor geopolitice și al perturbărilor produse asupra rutelor comerciale internaționale.

Aproximativ 80% din volumul comerțului mondial se desfășoară pe mare, iar orice blocaj al rutelor maritime afectează lanțurile de aprovizionare, încetinește activitatea industrială și poate contribui la creșterea inflației.

În martie 2026, Uniunea Europeană a adoptat Strategia UE pentru porturi și Strategia Industrială Maritimă, două documente care urmăresc consolidarea infrastructurii portuare, întărirea rezilienței lanțurilor de aprovizionare, accelerarea tranziției energetice și digitale și dezvoltarea industriei europene de construcții navale.

Subliniind rolul economic al sectorului, Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil și turism, a declarat în cadrul conferinței Transforming Transportation 2026, organizată de Banca Mondială:

„Dacă comerțul global are o coloană vertebrală, aceasta este transportul maritim. Porturile Europei gestionează aproximativ 75% din comerțul exterior al UE, iar economia maritimă europeană susține aproximativ 4,5 milioane de locuri de muncă”, a declarat Apostolos Tzitzikostas.

Deși CMA CGM Notre Dame a fost construită în China pe baza proiectării și expertizei companiei franceze, nava navighează sub pavilion francez, decizie pe care operatorul o consideră un semnal de consolidare a tradiției maritime a Franței.

La ceremonia de inaugurare au participat Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, și Delphine Arnault, director executiv al Christian Dior Couture și nașa vasului.

Delphine Arnault a apreciat alegerea companiei de a înregistra nava sub pavilion francez.