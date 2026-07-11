Ce se pregătește pentru strâmtoarea Ormuz: Europa analizează un mecanism nou pentru navele comerciale

Europa analizează posibilitatea unor taxe de navigație în strâmtoarea Ormuz, pe fondul disputelor privind libera circulație maritimă

Europa examinează propuneri care ar permite introducerea unor taxe pentru servicii de navigație în strâmtoarea Hormuz, cu condiția ca acestea să nu fie obligatorii și să fie aprobate de organismul ONU responsabil de reglementarea transportului maritim.

Discuțiile au loc într-un moment în care oficialii americani solicită Iranului să transmită public că strâmtoarea rămâne deschisă și că navele comerciale pot traversa zona în siguranță. Washingtonul susține că dificultățile privind obținerea unui acord sunt legate de disputele interne de la Teheran.

Viceprim-ministrul britanic David Lammy a avertizat că aplicarea unor taxe obligatorii ar avea consecințe grave. În același timp, membri ai guvernului britanic au arătat că există sisteme de plată pentru servicii de navigație în alte rute maritime importante, precum strâmtoarea Malacca și Canalul Mânecii.

Potrivit The Guardian, propunerile analizate urmăresc să facă diferența între o taxă impusă pentru simpla trecere prin strâmtoare și plățile voluntare pentru servicii care pot contribui la siguranța transportului maritim.

Oman a elaborat deja o propunere inspirată de mecanismele utilizate în strâmtoarea Malacca, împreună cu specialiști juridici britanici. Muscat s-a oferit să trimită experți la Teheran pentru a prezenta detaliile planului.

Presa de stat iraniană a relatat că ministrul de externe Abbas Araghchi urma să călătorească sâmbătă în Oman pentru discuții privind strâmtoarea Ormuz și siguranța transportului maritim. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, citat de agenția oficială IRNA, a declarat că vizita reprezintă „o continuare a consultărilor pe care le-am început cu Oman în ultimele una sau două luni”.

Oman controlează cea mai mare parte a apelor navigabile din strâmtoare și se opune introducerii unei taxe obligatorii pentru navele comerciale. Reprezentantul Qatarului, Majed al-Ansari, a declarat:

„A le acorda iranienilor suveranitatea asupra strâmtorii într-un mod care contrazice dreptul maritim internațional ar însemna, practic, să acceptăm să fim ostatici ai oricărui element radical care dorește să preia controlul asupra strâmtorii în orice moment”.

Planul Omanului nu corespunde însă integral cu așteptările unor actori iranieni, în special ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Un diplomat a explicat: „Există secțiuni ale IRGC care spun că SUA au lansat un atac ilegal asupra lor în februarie, așa că de ce ar trebui să se preocupe de dreptul internațional maritim? Alții vor să coopereze. Există o diviziune la Teheran.”

Iranul se află sub presiunea statelor din regiune pentru a clarifica dacă propunerile sale presupun taxe obligatorii sau doar mecanisme de plată pentru servicii oferite navelor. Ambasada Iranului la Londra a transmis că este interesată de propunerile pregătite independent de Grupul de Cercetare a Politicii Energetice.

Documentul susține că o taxă transparentă pentru servicii, inclusă într-un mecanism regional deschis tuturor părților, ar putea încuraja cooperarea. Propunerea precizează că nu este vorba despre o taxă directă aplicată navelor doar pentru traversarea strâmtorii.

La reuniunea consiliului Organizației Maritime Internaționale de la Londra, delegatul Omanului, Khamis bin Mohammed Al Shamakhi, a declarat: „Dreptul de tranzit prin strâmtorile utilizate pentru navigația internațională este garantat de dreptul internațional și nu susține impunerea de taxe de tranzit navelor care trec prin strâmtoarea Ormuz”.

El a adăugat că Oman consideră utilă analizarea unor acorduri voluntare „referitoare la serviciile de asistență pentru navigație care ar putea îmbunătăți și mai mult siguranța și securitatea maritimă, proteja mediul marin, reduce riscul de poluare și consolida pregătirea pentru situații de urgență maritimă, inclusiv coliziuni și incendii la bordul navelor și petrolierelor”.

Propunerile au la bază experiența administrării strâmtorii Malacca, una dintre cele mai importante rute maritime globale. Un raport prezentat consiliului OMI arată că peste 120.000 de nave traversează anual strâmtoarea Malacca și Singapore.

Documentul precizează că mecanismul de cooperare din această zonă „a evoluat într-o platformă structurată și incluzivă prin intermediul căreia riscurile emergente, evoluțiile tehnologice și prioritățile de mediu din strâmtori pot fi abordate în mod colectiv”. Funcționarea sa este susținută prin contribuții voluntare, inclusiv din partea Japoniei.

La reuniunea de la Londra, mai multe state din Golf și Europa au susținut o rezoluție prin care au condamnat încercările Iranului de a controla strâmtoarea Hormuz prin atacuri asupra navelor. Propunerea nu a primit sprijinul Rusiei și Chinei. Moscova a afirmat că documentul ignoră cauzele profunde ale crizei, iar Beijingul a considerat textul unilateral și în afara mandatului Organizației Maritime Internaționale.

Disputa are loc după ce Statele Unite au anunțat atacuri asupra a peste 150 de ținte, în principal în sudul Iranului, cu scopul de a reduce capacitatea Teheranului de a utiliza drone, rachete și ambarcațiuni mici împotriva navelor. Iranul a răspuns prin atacuri asupra unor baze americane din Kuweit și Bahrain.

Un diplomat a declarat că reluarea confruntărilor are două cauze principale: controlul strâmtorii în perioada redeschiderii sale și stabilirea unui mecanism pe termen lung pentru administrarea acestei rute maritime, inclusiv posibilitatea folosirii modelului din strâmtoarea Malacca. Memorandumul de înțelegere semnat luna trecută de Washington și Teheran privind încetarea focului prevede, prin clauza 5, că Iranul trebuie să depună toate eforturile pentru asigurarea trecerii sigure a transporturilor comerciale prin strâmtoare, fără taxe, pentru o perioadă de 60 de zile.

După eliminarea obstacolelor tehnice și militare, traficul comercial urma să fie „restabilit” în termen de 30 de zile. Statele Unite au susținut că acordul nu oferă Iranului dreptul de a permite sau refuza trecerea navelor după propriile reguli și nici de a impune rute stabilite unilateral. Separat, documentul prevedea ca Iranul să discute cu Oman un plan pe termen lung pentru administrarea strâmtorii.

Marina IRGC a afirmat joi că și-a respectat obligațiile prevăzute în memorandumul de înțelegere, potrivit propriei interpretări.

Secretarul general al Organizației Maritime Internaționale, Arsenio Dominquez, a considerat anterior că obținuse acordul Iranului pentru utilizarea unei rute sudice, care ar fi permis evacuarea miilor de marinari blocați în zonă. Ulterior, dacă acest acord a existat, Teheranul și-ar fi retras aprobarea, determinând suspendarea planului OMI.

Statele Unite au continuat să încurajeze navele comerciale să folosească ruta sudică. Comandamentul Central american a afirmat că, de la începutul lunii mai, forțele americane „au contribuit la facilitarea tranzitului cu succes a peste 800 de nave comerciale și a 380 de milioane de barili de țiței prin acest coridor comercial internațional vital”.

Marina IRGC a transmis: „Reiterăm faptul că străinii nu au niciun rol în acest teritoriu sau în strâmtoarea Ormuz”. Diplomații analizează în prezent dacă Iranul solicită utilizarea exclusivă a rutei nordice, apropiată de teritoriul său, pentru reducerea numărului de nave aflate în așteptare, sau dacă cere doar ca navele să obțină aprobarea Iranului și a Autorității Strâmtorii Golfului Persic înainte de a utiliza ruta sudică.