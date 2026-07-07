Petrolier lovit de un proiectil „necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz. Armata britanică confirmă incidentul

Un petrolier aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, în apropierea coastelor Omanului, a fost lovit marți dimineață de un proiectil care a provocat izbucnirea unui incendiu, potrivit informațiilor transmise de armata britanică. Incidentul s-a produs într-una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie.

În același timp, televiziunea de stat iraniană a relatat că un transportator de gaze naturale lichefiate a fost atacat după ce ar fi ignorat avertismentele autorităților iraniene. Relatarea sugerează că nava transporta gaze naturale din Qatar și lasă să se înțeleagă că atacul ar fi fost efectuat de Teheran.

Potrivit Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO), nava a fost lovită în apropiere de Limah, Oman, în timp ce încerca să se deplaseze spre sud, ieșind din Strâmtoarea Ormuz către Golful Oman. Lovitura a afectat partea babord a petrolierului și a declanșat un incendiu la bord, fără să fie raportate efecte asupra mediului. Autoritățile investighează incidentul

„O navă-cisternă a raportat că a fost lovită de un proiectil necunoscut în partea de babord, provocând un incendiu, în timp ce se deplasa spre sud”, a transmis UKMTO într-un mesaj publicat pe platforma X.

Instituția britanică a precizat că incendiul nu a generat un impact asupra mediului și că autoritățile competente analizează circumstanțele producerii incidentului. La scurt timp după apariția informațiilor transmise de partea britanică, televiziunea de stat iraniană a prezentat propria versiune a evenimentelor.

Potrivit postului iranian, nava transportatoare de gaze naturale lichefiate ar fi fost atacată după ce nu ar fi respectat avertismentele primite. Materialul difuzat de televiziunea de stat citează surse anonime și sugerează că petrolierul transporta gaze naturale din Qatar. Totodată, relatarea insinuează că atacul a fost efectuat de Iran.

Până la acest moment, Republica Islamică nu a revendicat oficial atacul și nu a emis un comunicat prin care să își asume responsabilitatea pentru incident.

Evenimentul are loc la doar câteva zile după ce comandamentul militar comun al Iranului a transmis un avertisment referitor la traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile iraniene au anunțat joia trecută că toate petrolierele care tranzitează această rută trebuie să folosească traseele aprobate de Teheran.

Comunicatul autorităților iraniene preciza: „Orice nerespectare a regulilor, abatere de la ruta desemnată sau ignorare a protocoalelor de navigație ale Republicii Islamice Iran în Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns imediat și ferm din partea forțelor armate, punând în pericol securitatea navelor care încalcă regulile”.

Documentul transmite, de asemenea, că orice intervenție a forțelor americane în zonă „va fi întâmpinată cu o reacție rapidă și decisivă”. Tensiunile din regiune persistă și pe fondul înțelegerii interimare dintre Iran și Statele Unite privind tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit acordului, cele două state au convenit să permită trecerea navelor fără plata unor taxe pe o perioadă de 60 de zile. Deși acordul prevede o perioadă temporară fără taxe de tranzit, Teheranul a insistat că dorește să controleze rutele utilizate de nave și, ulterior, să perceapă taxe pentru traversarea strâmtorii, schimbând practica aplicată de-a lungul ultimelor decenii pe această cale navigabilă.

Statele Unite și mai multe state arabe din Golf au transmis că nu acceptă introducerea unor taxe impuse de Iran pentru tranzitarea Strâmtorii Hormuz. În același timp, un demers susținut de Oman și de o agenție a Națiunilor Unite pentru deschiderea unei noi rute maritime în apropierea coastelor Omanului a fost urmat anterior de atacuri în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor existente în regiune.