Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul acuză SUA de încălcarea acordului, ambele țări schimbă lovituri aeriene

Bahrein a anunțat sâmbătă că a fost ținta mai multor drone iraniene, acuzând Teheranul de „sabotarea eforturilor de pace” după primele schimburi de lovituri între Statele Unite și Iran de la semnarea protocolului de acord din mijlocul lunii iunie.

Iranul a acuzat, tot sâmbătă, Statele Unite de o „încălcare flagrantă” a protocolului de acord încheiat pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, după ce Washingtonul a lovit teritoriu iranian, fapt ce a determinat un răspuns din partea Teheranului.

Aceste schimburi de foc ridică semne de întrebare privind viitorul eforturilor depuse pentru menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, o cale maritimă strategică, în condițiile în care ambele părți negociază un acord final mai amplu.

Planul de evacuare al Organizației Maritime Internaționale (OMI) a permis, începând de marți, evacuarea a 115 nave și 2.500 de marinari din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, conform datelor raportate vineri de această agenție ONU responsabilă cu securitatea maritimă.

Fostul președinte american Donald Trump a condamnat vineri „încălcarea stupidă” a încetării focului aflată în vigoare cu Iranul, după atacul asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz, pe care l-a atribuit unei drone iraniene.

Sâmbătă, Iranul a acuzat la rândul său Statele Unite de încălcarea flagrantă a acordului menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, după atacul american asupra teritoriului iranian, care a determinat un răspuns militar al Teheranului.

Aceste schimburi de lovituri survin în contextul negocierilor pentru un acord final mai larg, menit să stabilizeze regiunea și să asigure securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.