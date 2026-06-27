Noi imagini video dezvăluie amploarea distrugerilor provocate de atacurile iraniene asupra bazei navale americane din Bahrain

Noi imagini din satelit arată pentru prima dată amploarea pagubelor provocate de atacurile iraniene asupra bazei Navale Support Activity (NSA) Bahrain, principalul centru operațional naval al SUA în Orientul Mijlociu.

Baza a fost ținta unor atacuri repetate cu rachete și drone între sfârșitul lunii februarie și iunie, lovind mai multe obiective sensibile din incintă.

Analiza imaginilor, corelată cu filmări și mărturii ale militarilor americani, indică distrugeri extinse la sediul de comandă și la cel puțin o duzină de clădiri, precum și avarii serioase la două terminale de comunicații prin satelit. Pentagonul nu a oferit până acum detalii oficiale privind amploarea daunelor.

Atacurile reprezintă una dintre cele mai serioase lovituri asupra infrastructurii militare americane din regiune în ultimii ani și au determinat o reevaluare a modului în care SUA își protejează bazele din Golful Persic.

O parte dintre proiectilele iraniene au fost interceptate, însă cele care au trecut apărarea antiaeriană au cauzat pagube semnificative, afectând capacitatea operațională a bazei.

Baza din Bahrain găzduiește Flota a 5-a a SUA și este un nod strategic pentru operațiunile navale americane în Marea Roșie, Golful Persic și Oceanul Indian.

Armata americană susține că atacurile nu au provocat victime și nu au afectat semnificativ operațiunile, deși majoritatea personalului a fost evacuat preventiv. Oficialii afirmă că Iranul a lansat peste 8.000 de rachete și drone împotriva forțelor americane, iar SUA au ripostat cu lovituri asupra a peste 13.500 de ținte iraniene.

În schimb, analize independente arată că baza navală a fost lovită în puncte critice, cu avarii sau distrugeri la sediul de comandă, cel puțin zece clădiri și două terminale de comunicații prin satelit esențiale, fiecare evaluat la aproximativ 20 de milioane de dolari.

Estimările privind pagubele totale provocate de atacurile iraniene în regiune ajung între 2,2 și 5,1 miliarde de dolari, iar doar pagubele din NSA Bahrain sunt estimate la circa 400 de milioane de dolari.

Atacurile au scos în evidență vulnerabilitățile unei baze proiectate înainte de apariția rachetelor de mare precizie și a dronelor avansate. Printre clădirile afectate se numără sediul Flotei a 5-a, centrul de antrenament al Orientul Mijlociu, depozite logistice, infrastructura portuară, sala de mese și barăcile pentru sute de militari.

De asemenea, a fost lovit un depozit folosit de Grupul Operativ 59, specializat în drone și sisteme AI ale marinei americane.

Ca răspuns, SUA analizează o reorganizare amplă a prezenței militare în Golf, inclusiv modificări ale bazei din Bahrain, reducerea contingentelor din Kuweit și Arabia Saudită și relocarea unor facilități în zone mai puțin expuse, inclusiv în Israel.

Printre măsurile luate în calcul se numără mutarea unor centre de comandă în subteran și dispersarea capacităților militare în mai multe locații pentru a reduce riscurile.

NSA Bahrain este singura bază americană din Orientul Mijlociu unde locuiau și familiile militarilor, funcționând ca un mic oraș cu școli, restaurante și facilități recreative.

Atacurile iraniene au transformat această infrastructură într-un punct vulnerabil, iar deciziile care vor fi luate în continuare vor influența prezența militară americană în regiune pentru o întreagă generație.