Apa devine noua resursă strategică. Țările care investesc miliarde pentru a transforma apa mării în apă potabilă

Criza apei nu mai este o problemă rezervată regiunilor deșertice. Schimbările climatice, creșterea populației și presiunea asupra resurselor naturale determină tot mai multe state să investească masiv în infrastructura de apă și în tehnologiile de desalinizare. De la Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite până la Spania, Israel și Egipt, guvernele alocă miliarde de dolari pentru a asigura accesul la una dintre cele mai importante resurse ale secolului XXI. Potrivit estimărilor ONU, cererea globală de apă dulce ar putea depăși oferta disponibilă cu până la 40% până în 2030.

Apa a devenit una dintre cele mai importante provocări economice și strategice ale lumii moderne. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste 2 miliarde de oameni nu au acces constant la apă potabilă sigură, iar aproximativ jumătate din populația globului se confruntă cu deficit sever de apă cel puțin o parte din an.

Creșterea populației mondiale, urbanizarea accelerată și extinderea agriculturii intensifică presiunea asupra resurselor existente. În același timp, secetele mai frecvente și temperaturile în creștere reduc disponibilitatea surselor naturale de apă dulce în numeroase regiuni.

Date care explică amploarea problemei:

peste 2 miliarde de persoane nu au acces constant la apă potabilă sigură;

aproximativ 4 miliarde de oameni se confruntă periodic cu deficit de apă;

agricultura consumă aproape 70% din apa dulce utilizată la nivel global;

până în 2030, cererea mondială de apă ar putea depăși resursele disponibile cu până la 40%.

În acest context, tot mai multe state consideră apa o resursă strategică, comparabilă cu energia sau materiile prime critice.

Țările din Orientul Mijlociu au fost nevoite să găsească soluții pentru lipsa resurselor naturale de apă dulce cu mult înainte ca problema să devină una globală.

Arabia Saudită este astăzi cel mai mare producător de apă desalinizată din lume. Potrivit autorităților saudite, aproximativ 60% din apa potabilă consumată în regat provine din instalații de desalinizare. Statul investește constant miliarde de dolari în extinderea capacităților existente și în dezvoltarea unor tehnologii mai eficiente energetic.

Emiratele Arabe Unite urmează aceeași strategie. În Dubai și Abu Dhabi, apa provenită din desalinizare asigură majoritatea necesarului populației și economiei. Autoritățile locale încearcă să reducă dependența de combustibili fosili prin integrarea energiei solare în procesul de producție a apei potabile.

Liderii mondiali ai desalinizării:

Țară Pondere estimată a apei desalinizate în consum Arabia Saudită aproximativ 60% Emiratele Arabe Unite peste 40% Kuweit peste 90% Qatar peste 90%

Pentru aceste state, desalinizarea nu mai este doar o soluție tehnologică, ci o componentă fundamentală a securității economice și sociale.

Israel este considerat unul dintre cele mai eficiente modele de gestionare a resurselor de apă din lume. În ultimele două decenii, statul a investit masiv în desalinizare, reciclarea apei și modernizarea infrastructurii.

Astăzi, aproximativ 85% din apele reziduale tratate sunt reutilizate în agricultură, cel mai ridicat procent la nivel mondial. În paralel, marile instalații de desalinizare construite pe coasta Mediteranei furnizează cea mai mare parte a apei potabile consumate de populație.

Această strategie a redus semnificativ dependența țării de precipitații și de resursele naturale limitate. În plus, Israel a devenit un exportator important de tehnologii și soluții pentru gestionarea eficientă a apei.

Experții consideră că modelul israelian va fi studiat tot mai atent de statele care se confruntă cu secetă, creșterea populației și reducerea resurselor disponibile.

Criza apei nu mai este o problemă exclusivă a Orientului Mijlociu. Europa a traversat în ultimii ani unele dintre cele mai severe perioade de secetă din ultimele decenii, iar efectele au devenit vizibile în agricultură, energie și infrastructura urbană.

Spania se află printre statele cele mai afectate. Guvernul de la Madrid a alocat miliarde de euro pentru extinderea instalațiilor de desalinizare și modernizarea infrastructurii de distribuție, în special în regiunile din sudul țării.

Italia, Grecia, Portugalia și sudul Franței se confruntă, la rândul lor, cu probleme tot mai mari legate de disponibilitatea resurselor de apă. Reducerea precipitațiilor și temperaturile record din ultimii ani au determinat autoritățile să accelereze investițiile.

State europene expuse riscului de stres hidric:

Spania;

Italia;

Grecia;

Portugalia;

Cipru;

Malta.

Potrivit Comisiei Europene, seceta și deficitul de apă generează deja pierderi economice estimate la aproximativ 9 miliarde de euro anual în Uniunea Europeană. Specialiștii avertizează că valoarea acestor pierderi ar putea crește semnificativ în următoarele decenii.

Egiptul se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări legate de apă din lume. Cu o populație care depășește 110 milioane de locuitori și cu peste 95% din populație concentrată în apropierea Nilului, presiunea asupra resurselor disponibile crește de la an la an. Potrivit autorităților egiptene, necesarul anual de apă depășește deja resursele disponibile, iar diferența este acoperită prin reutilizarea apei și prin proiecte de infrastructură.

În ultimii ani, guvernul egiptean a lansat un amplu program național destinat creșterii securității hidrice. Planul include construirea de noi stații de desalinizare, modernizarea sistemelor de irigații, reducerea pierderilor din rețele și extinderea reutilizării apelor tratate în agricultură.

Proiectele majore aflate în dezvoltare:

construirea a zeci de stații de desalinizare pe litoralul Mării Mediterane și al Mării Roșii;

extinderea capacităților de alimentare pentru Noua Capitală Administrativă;

dezvoltarea infrastructurii de apă pentru orașele New Alamein, Galala și alte centre urbane noi;

modernizarea sistemelor de irigații pentru milioane de hectare de teren agricol;

creșterea capacității de tratare și reutilizare a apelor uzate.

Unul dintre cele mai importante proiecte este programul național de desalinizare lansat pentru perioada 2025-2050. Autoritățile urmăresc creșterea continuă a capacității de producție a apei desalinizate, în special pentru orașele de coastă și pentru noile dezvoltări urbane din deșert.

Egiptul produce în prezent aproximativ 1,4 milioane de metri cubi de apă desalinizată pe zi; cu toate acestea, țara are nevoie de cel puțin 10 milioane de metri cubi zilnic până în 2030 pentru a satisface cererea în creștere. Obiectivul pe termen lung este și mai ambițios, cu planul de a produce 30 de milioane de metri cubi pe zi, necesitând investiții de miliarde de dolari și localizarea tehnologiilor avansate de desalinizare.

În paralel, Egiptul a realizat unele dintre cele mai mari stații de tratare a apelor uzate din lume. Stația Bahr El-Baqar, inaugurată în Peninsula Sinai, are o capacitate de tratare de aproximativ 5,6 milioane de metri cubi de apă pe zi și este considerată una dintre cele mai mari instalații de acest tip la nivel mondial. Proiectul permite reutilizarea apei pentru dezvoltarea agriculturii în zone anterior neproductive.

Un alt proiect strategic este stația Al-Mahsama, care contribuie la transferul și reutilizarea apei pentru extinderea suprafețelor agricole din Sinai. Aceste investiții fac parte dintr-un plan mai amplu prin care autoritățile încearcă să reducă dependența exclusivă de Nil și să diversifice sursele de aprovizionare.

Investiții și obiective:

peste 100 de miliarde de lire egiptene au fost direcționate în ultimii ani către proiecte de apă și irigații;

zeci de instalații de desalinizare sunt deja operaționale sau în construcție;

capacitatea de tratare și reutilizare a apei este extinsă constant;

securitatea apei este inclusă printre prioritățile strategice ale statului egiptean.

Pentru Egipt, problema apei depășește dimensiunea economică. În contextul creșterii populației, al schimbărilor climatice și al presiunilor asupra bazinului Nilului, accesul la resurse suficiente de apă este privit ca o componentă esențială a securității naționale și a dezvoltării economice pe termen lung.

Experții avertizează că apa va avea un rol tot mai important în economie, agricultură, industrie și geopolitică. Dacă în secolul trecut competiția globală s-a concentrat asupra petrolului și gazelor naturale, următoarele decenii ar putea aduce o atenție fără precedent asupra resurselor de apă.

Banca Mondială estimează că deficitul de apă poate afecta semnificativ creșterea economică în anumite regiuni ale lumii. În schimb, investițiile în infrastructură, reutilizarea apei și desalinizare pot reduce vulnerabilitățile și pot susține dezvoltarea pe termen lung.

Tot mai multe guverne investesc miliarde de dolari în stații de desalinizare, sisteme inteligente de distribuție și tehnologii de reciclare a apei. Tendința reflectă o schimbare profundă de perspectivă: apa nu mai este privită doar ca o resursă naturală, ci ca un activ strategic esențial pentru securitatea economică, dezvoltarea industrială și stabilitatea socială.