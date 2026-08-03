Seceta severă afectează alimentarea cu apă din Bihor. 15 localități au restricții la consumul de apă după ce debitele râurilor au scăzut puternic

Județul Bihor se confruntă cu o situație tot mai dificilă din cauza secetei accentuate. Numărul localităților în care au fost introduse restricții privind consumul de apă a ajuns la 15, după ce în urmă cu aproximativ 10 zile erau doar opt astfel de localități.

Datelor înregistrate de Administrația Bazinală de Apă Crișuri arată că măsurile au fost luate pentru gestionarea resurselor de apă disponibile în condițiile în care debitele râurilor au scăzut puternic, iar unele cursuri de apă au secat complet.

Localitățile afectate sunt Meziad, Remetea, Drăgoteni, Petreasa, Șoimuș, Popești, Voivozi, Cuzap, Bistra, Budoi, Varviz, Nimăiești, Curățele, Pocioveliște și Beiușele, potrivit informațiilor publicate de eBihoreanul.

În majoritatea localităților afectate, furnizarea apei este întreruptă temporar în timpul nopții, pentru ca rezervoarele de alimentare să aibă timp să se refacă și să poată asigura necesarul populației.

În Remetea și Meziad, apa nu mai este disponibilă la robinete între orele 23:00 și 07:00. În alte localități, programul de furnizare este și mai restrictiv. În Drăgoteni, Petreasa și Șoimuș, locuitorii au acces la apă din rețea doar în anumite intervale, respectiv între orele 19:00 și 23:00 și între orele 06:00 și 09:00.

Restricțiile au fost extinse și către consumatorii economici care folosesc cantități mari de apă în activitatea lor. Pentru prima dată în această vară, Administrația Bazinală de Apă Crișuri a introdus măsuri pentru două companii importante din Oradea, Termoficare Oradea și Drumuri Orășenești.

Cele două firme nu sunt obligate să își oprească activitatea, însă trebuie să reducă pe cât posibil consumurile de apă care nu sunt esențiale și să utilizeze resursa într-un mod cât mai eficient.

Situația este determinată de scăderea severă a debitelor râurilor și pârâurilor din județ. Potrivit Administrației Bazinale de Apă Crișuri, o treime dintre stațiile de monitorizare hidrometrică nu mai au ce măsura deoarece unele cursuri de apă au secat complet.

În cazul cursurilor mari de apă, debitele sunt la rândul lor foarte reduse. În zona montană, mai mult de jumătate dintre cursurile de apă nu mai există, ca urmare a secetei prelungite.

Secarea râurilor este pusă pe seama lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate, care au favorizat evaporarea apei. În plus, județul Bihor a intrat în sezonul estival cu un deficit acumulat de apă, provocat de seceta pedologică și de debitele scăzute înregistrate pe râuri în perioada iernii și primăverii.

Astfel, rezerva de apă era deja afectată înainte de începerea verii, iar perioadele de caniculă au amplificat problema.

Pe 15 râuri și pârâuri din bazinul Crișurilor au fost înregistrate luni noi minime istorice, ceea ce înseamnă că debitele au ajuns la valori care au depășit în sens negativ recordurile anterioare.

Un exemplu este Crișul Repede, unde debitul măsurat la Oradea este de 3,05 metri cubi pe secundă. Valoarea reprezintă doar 18,8% din debitul considerat normal pentru această perioadă.

O situație deosebit de gravă se înregistrează și pe Crișul Negru, care a ajuns la mai puțin de 10% din debitul normal.

Autoritățile monitorizează în continuare evoluția situației și mențin restricțiile de consum acolo unde nivelul resurselor de apă nu permite alimentarea normală a populației și a operatorilor economici.