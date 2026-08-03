Curtea de Apel București suspendă alte cinci hotărâri ale Guvernului Bolojan

Curtea de Apel București a suspendat luni alte cinci hotărâri de Guvern adoptate de Executivul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni formulate de PSD. Deciziile sunt executorii, iar efectele actelor sunt suspendate până la pronunțarea instanței pe fondul cauzei.

Judecătorii Curții de Apel București au admis cererile de suspendare formulate împotriva a cinci hotărâri de Guvern și au respins excepțiile invocate de Guvernul României privind lipsa interesului, lipsa calității procesuale active și inadmisibilitatea acțiunilor.

Hotărârile suspendate sunt:

HG nr. 570/2026 (dosar 4897/2/2026);

HG nr. 530/2026 (dosar 4912/2/2026);

HG nr. 512/2026 (dosar 4918/2/2026);

HG nr. 511/2026 (dosar 4917/2/2026);

HG nr. 501/2026 (dosar 4915/2/2026).

În toate cazurile, instanța a dispus suspendarea executării hotărârilor până la soluționarea acțiunilor în anulare. În cazul a două dintre dosare, Curtea a precizat că recursul poate fi formulat în termen de cinci zile, însă acesta nu suspendă executarea hotărârii.

Potrivit prevederilor Codului Administrativ, un Guvern demis sau aflat în interimat poate adopta doar acte administrative individuale sau normative necesare administrării treburilor publice.

Executivul interimar nu poate promova politici publice noi, nu poate adopta ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege.

Aceste prevederi au stat la baza acțiunilor formulate în instanță împotriva hotărârilor adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan după intrarea în interimat.

Este al doilea val de decizii pronunțate de Curtea de Apel București într-un interval de câteva zile.

Săptămâna trecută, instanța a suspendat executarea altor șase hotărâri de Guvern, printre care acte privind organizarea Ministerului Agriculturii, funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, modificarea regimului unor arii naturale protejate din rețeaua Natura 2000, aprobarea cotizației pentru interconectarea cu organizații internaționale de schimb de organe și procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

Prin noile hotărâri pronunțate luni, numărul actelor guvernamentale suspendate de Curtea de Apel București a ajuns la 11.

În urma suspendării succesive a unor hotărâri de Guvern, Executivul interimar a fost nevoit să schimbe modalitatea de adoptare a unor măsuri importante.

Printre acestea se află Strategia privind conservarea biodiversității, de care sunt legate fonduri de aproximativ un miliard de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

De asemenea, alte pachete legislative și jaloane din PNRR, estimate la aproape patru miliarde de euro, au fost transferate în Parlament sub forma unor proiecte de lege, în încercarea de a evita blocajele generate de litigiile din instanță.