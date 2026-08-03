Elon Musk a pierdut 363 de miliarde de dolari într-o lună. Averea celui mai bogat om din lume scade după evoluția acțiunilor SpaceX și Tesla

Elon Musk a suferit una dintre cele mai mari pierderi financiare înregistrate vreodată în clasamentele miliardarilor, după ce averea sa s-a redus cu 363 de miliarde de dolari într-o singură lună. Fondatorul SpaceX și Tesla, considerat cel mai bogat om din lume, avea în luna iunie o avere estimată la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, însă fluctuațiile bursiere au schimbat rapid situația.

Potrivit informațiilor publicate de Forbes, scăderea averii lui Elon Musk reprezintă un record absolut în istoria clasamentelor celor mai bogați oameni ai lumii, clasamente care sunt realizate începând din anul 1987.

Lovitura financiară pentru Elon Musk a venit în special după evoluția acțiunilor SpaceX. Compania sa fanion a avut un debut spectaculos pe bursă, iar acțiunile puse la vânzare au atins valori record.

Situația s-a schimbat însă în luna iulie, când acțiunile SpaceX au scăzut cu 37%. Evoluția negativă a redus averea lui Musk cu aproximativ 320 de miliarde de dolari.

Fondatorul SpaceX deține aproximativ 38% din companie, participația sa fiind evaluată în prezent la circa 552 de miliarde de dolari.

Compania Tesla, producătorul de automobile electrice fondat și condus de Elon Musk, a raportat rezultate financiare sub așteptările pieței.

După publicarea rezultatelor, acțiunile Tesla au scăzut cu 26%, ceea ce a redus valoarea participației lui Musk în companie cu încă aproximativ 43 de miliarde de dolari. În prezent, participația sa la Tesla este estimată la aproximativ 123 de miliarde de dolari.

În urma acestor evoluții, averea lui Elon Musk este estimată la aproximativ 690 de miliarde de dolari. Este cel mai redus nivel înregistrat de acesta din luna decembrie, însă pierderea nu i-a afectat poziția de lider în clasamentul celor mai bogați oameni ai lumii.

În timp ce Elon Musk a pierdut sute de miliarde de dolari, Jeff Bezos a avut una dintre cele mai bune evoluții în rândul miliardarilor lumii, potrivit analizei Forbes.

Acțiunile Amazon au crescut cu 14%, iar averea fondatorului companiei s-a majorat cu 29 de miliarde de dolari. Bezos a ajuns astfel la o avere estimată la 278 de miliarde de dolari, sumă care îl plasează pe locul al treilea în topul celor mai bogați oameni ai planetei.

Jeff Bezos este depășit de Larry Page, cofondatorul Google, care ocupă locul al doilea cu o avere estimată la 292 de miliarde de dolari.

În clasamentul celor mai bogați oameni din lume, după Jeff Bezos urmează Sergey Brin, Michael Dell, Jensen Huang și Larry Ellison.

Larry Ellison a pierdut 24 de miliarde de dolari în luna iulie, ca urmare a scăderii acțiunilor Oracle. În schimb, averea lui Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a continuat să crească ușor.

Analiza Forbes arată că averile celor mai bogați oameni ai lumii sunt influențate în principal de evoluția piețelor bursiere. Din acest motiv, clasamentul miliardarilor se poate schimba rapid, chiar de la o zi la alta, în funcție de variațiile indicilor bursieri.

La începutul lunii august, primii zece cei mai bogați oameni din lume dețineau împreună o avere estimată la aproximativ 2.600 de miliarde de dolari. Valoarea era cu 368 de miliarde de dolari mai mică decât în luna precedentă, o diferență apropiată de suma pierdută de Elon Musk într-o singură lună.

Evoluția averilor marilor miliardari demonstrează astfel cât de puternic poate influența piața bursieră valoarea participațiilor deținute în companii listate.