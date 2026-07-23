Tesla și SpaceX ar putea deveni o singură companie! Ce obstacole ar putea bloca tranzacția

O posibilă fuziune între Tesla și SpaceX începe să fie privită tot mai serios, după cele mai recente declarații ale lui Elon Musk. Deși nu vorbește despre un plan concret, miliardarul recunoaște că legăturile dintre cele două companii sunt tot mai strânse, iar investitorii văd scenariul ca fiind tot mai probabil.

Elon Musk a sugerat că, în viitor, Tesla ar putea fuziona cu SpaceX, explicând că între cele două companii există tot mai multe colaborări și domenii de activitate comune. În cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare trimestriale ale Tesla, el a precizat însă că nu poate discuta despre o eventuală fuziune într-un astfel de context și că orice astfel de operațiune ar trebui să urmeze procedurile legale și corporative necesare.

Speculațiile privind o posibilă fuziune circulă de mai multe luni, însă s-au intensificat după oferta publică inițială (IPO) record a SpaceX, considerată cea mai mare din istorie.

„După cum puteţi observa din numeroasele colaborări cu SpaceX pe atât de multe teme, există din ce în ce mai multe suprapuneri. Nu putem vorbi, ştiţi, despre o fuziune între companii sau despre astfel de lucruri în cadrul unei conferinţe privind rezultatele financiare. Aceasta trebuie să urmeze procedura corectă”, a punctat Musk.

După declarațiile lui Musk, directorul juridic al Tesla, Brandon Ehrhart, a descris SpaceX drept un partener important al companiei, subliniind că cele două firme desfășoară numeroase proiecte și colaborări benefice.

Gene Munster, partener și administrator al Deepwater Asset Management și investitor în Tesla, a afirmat că declarațiile făcute în cadrul conferinței l-au convins și mai mult că o fuziune este probabilă în următorii ani. Acesta estimează în prezent la 90% șansele ca Tesla și SpaceX să se unească, față de 80% cât aprecia anterior.

„Estimez astăzi la 90% şansele ca aceste două companii să fuzioneze. Dacă m-aţi fi întrebat ieri, aş fi răspuns 80%”, a zis Munster.

Tesla furnizează deja baterii și tehnologii de producție pentru unele proiecte SpaceX, iar cele două companii dezvoltă împreună Terafab, o fabrică de semiconductori destinată producerii de cipuri pentru inteligență artificială. Susținătorii unei fuziuni consideră că aceasta ar simplifica imperiul industrial al lui Elon Musk și ar crea un grup puternic, cu activități în domeniile inteligenței artificiale, roboticii, industriei, energiei și explorării spațiale.

Directoarea de operațiuni a SpaceX, Gwynne Shotwell, a declarat într-un interviu acordat pentru CNBC că o astfel de fuziune i-ar putea face viața lui Musk mai ușoară. Ea a explicat că există sinergii evidente între Tesla și SpaceX și că cele două companii urmăresc obiective tot mai apropiate. Totuși, Shotwell a subliniat că, în prezent, prioritatea sa rămâne conducerea SpaceX, dezvoltarea și lansarea rachetelor, transportul astronauților către Stația Spațială Internațională și extinderea serviciilor de internet prin Starlink.

„Este clar că există sinergii între Tesla şi SpaceX, (…) o convergenţă în ceea ce încercăm să realizăm. Dar, deocamdată, mă dedic în principal conducerii (SpaceX) aici (la sediul grupului din Starbase), fabricării rachetelor, lansării lor, trimiterii oamenilor la Staţia Spaţială Internaţională şi furnizării de internet persoanelor care nu au acces la acesta prin intermediul filialei Starlink”, a precizat Shotwell.

În același timp, analiștii avertizează că o astfel de fuziune ar întâmpina obstacole importante. JPMorgan apreciază că principala provocare ar fi obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare, în special în China, unde legăturile SpaceX cu guvernul Statelor Unite ar putea genera preocupări privind securitatea națională.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că Musk deține o participație mult mai mare în SpaceX decât în Tesla, aspect care ar putea complica negocierile și interesele acționarilor Tesla în cazul unei eventuale fuziuni.