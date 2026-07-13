Schimb de acuzații între Elon Musk și Sam Altman după procesul deschis de Apple împotriva OpenAI
SURSA FOTO: Dreamstime - Elon Musk
Conflictul dintre Elon Musk și Sam Altman, foști parteneri la înființarea OpenAI, continuă să se intensifice pe fondul competiției din domeniul inteligenței artificiale. Un nou episod al disputei a fost declanșat după procesul intentat de Apple împotriva OpenAI, schimbul de acuzații dintre cei doi mutându-se în spațiul public, pe platforma X.
Schimb de acuzații între Elon Musk și Sam Altman după procesul deschis de Apple împotriva OpenAI
Disputa de lungă durată dintre Elon Musk și directorul general al OpenAI, Sam Altman, s-a reaprins pe platforma X, după ce Apple a intentat un proces împotriva OpenAI, acuzând compania de furt de secrete comerciale.
Musk și Altman au contribuit la înființarea OpenAI în 2015, ca organizație non-profit dedicată cercetării în domeniul inteligenței artificiale. În 2018, Musk a părăsit consiliul de administrație, iar ulterior a contestat în instanță transformarea OpenAI într-o companie cu scop lucrativ. În acest an, un juriu din California i-a dat câștig de cauză lui Altman, iar Musk a anunțat că va contesta decizia prin apel.
Relațiile dintre cei doi s-au deteriorat după ce Musk a încercat să atragă ingineri OpenAI pentru dezvoltarea sistemului Autopilot al Tesla, a recrutat cercetători ai companiei și a solicitat controlul total asupra OpenAI, precum și integrarea acesteia în Tesla. Consiliul de administrație a respins propunerea, iar Musk și-a retras finanțarea promisă.
În ultimele săptămâni, rivalitatea dintre cele două companii s-a intensificat. SpaceX a finalizat oferta publică inițială de acțiuni, prin care a atras un nivel record de finanțare, promovând planuri privind dezvoltarea unor centre de date în spațiu și a aplicațiilor de inteligență artificială. În paralel, OpenAI a depus, în mod confidențial, documentele pentru propria ofertă publică inițială.
SpaceX a lansat modelul de AI Grok 4.5, iar OpenAI a prezentat GPT-5.6 Sol
Săptămâna trecută, SpaceX a lansat modelul de inteligență artificială Grok 4.5, iar OpenAI a prezentat GPT-5.6 Sol. Cei doi directori și-au promovat intens noile modele pe rețeaua X, însă sâmbătă schimbul de replici a căpătat un caracter personal.
Comentând informațiile privind procesul intentat de Apple împotriva OpenAI, Musk a afirmat că Sam Altman este din nou implicat într-o înșelătorie, folosind porecla depreciativă „Scam Altman”, pe care i-a atribuit-o în repetate rânduri directorului OpenAI. Ulterior, el a publicat și o fotografie cu Altman, susținând că acesta duce înșelătoria la un nivel fără precedent.
Altman a reacționat pe platforma X, afirmând că Musk este cel care încearcă să îi convingă pe investitorii de pe bursă să creadă în proiectele sale privind dezvoltarea, pe termen scurt, a unor centre de date spațiale.
Musk i-a răspuns ironic, susținând că primele astfel de centre vor fi lansate anul viitor și invitându-l să le viziteze, dacă ofițerul său de probațiune îi va permite acest lucru.
Într-o altă postare, Altman a declarat că noul model GPT-5.6 Sol este considerat, potrivit numeroaselor teste, cel mai performant din lume. El a adăugat că unul dintre cele mai clare indicii în acest sens este faptul că Elon Musk a devenit din nou obsedat de persoana sa.
Într-o altă discuție pe platforma X, Altman a respins afirmațiile potrivit cărora s-ar teme de Apple, precizând că are un respect deosebit pentru companie și că o consideră una dintre cele mai bune din industrie.
La rândul său, un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat vineri că societatea nu are niciun interes față de secretele comerciale ale altor companii.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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