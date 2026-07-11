Elon Musk vede o lume fără obligația de a munci. Michael Burry îl contrazice: Fals. Mai întâi va fi o revoluție

Elon Musk consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale și a roboților ar putea transforma economia globală până la punctul în care guvernele ar putea oferi cetățenilor venituri suficiente pentru un nivel de trai confortabil, iar munca ar deveni o opțiune, nu o necesitate.

Investitorul Michael Burry are o perspectivă diferită și susține că înaintea unei astfel de schimbări ar putea exista o perioadă de tensiuni sociale. „Inteligența artificială + roboți vor putea face totul, ceea ce va duce la venituri universale ridicate ”, a scris Musk recent pe platforma X. „Munca va fi opțională.” Răspunsul lui Michael Burry la această afirmație a fost unul scurt: „Fals”, a transmis investitorul. „Mai întâi va fi o revoluție.”

Declarațiile lui Elon Musk au venit ca reacție la un eseu publicat pe X de miliardarul din domeniul tehnologiei Chamath Palihapitiya. Materialul susținea că valoarea expertizei umane ar putea scădea semnificativ pe măsură ce modelele de inteligență artificială oferă acces larg la informații și capacități de analiză.

Reacția lui Burry indică faptul că acesta anticipează posibile schimbări sociale majore dacă automatizarea și inteligența artificială vor duce la pierderea unui număr mare de locuri de muncă. Investitorul este cunoscut pentru anticiparea unor crize financiare, după ce a pariat împotriva pieței imobiliare înainte de criza financiară de la mijlocul anilor 2000, devenind ulterior cunoscut prin povestea prezentată în „The Big Short”.

Elon Musk, director executiv al Tesla și SpaceX, a afirmat în mai multe rânduri că inteligența artificială, robotica și alte tehnologii ar putea reduce costurile de producție și ar putea crește eficiența economică. Potrivit viziunii sale, aceste schimbări ar putea face ca bunuri și servicii esențiale precum alimentele, locuințele, utilitățile sau serviciile medicale să devină mai accesibile.

În această perspectivă, guvernele ar putea avea capacitatea financiară de a susține populația prin mecanisme de venituri universale ridicate, reducând presiunea ca oamenii să muncească exclusiv pentru a-și acoperi cheltuielile de bază.

Venitul universal ridicat diferă de venitul de bază universal, deoarece ar presupune sume mai mari decât cele necesare pentru acoperirea strictă a unor costuri precum chiria, alimentele sau combustibilul.

„Venitul ridicat universal prin cecuri emise de guvernul federal este cea mai bună modalitate de a face față șomajului cauzat de inteligența artificială”, a afirmat Musk în postarea publicată pe x.com.

Antreprenorul a mers mai departe și a susținut că economisirea pentru pensie ar putea deveni „irelevantă” peste două decenii, într-un scenariu în care progresul tehnologic ar genera un nivel ridicat de prosperitate economică.

Burry, care a anunțat recent pe Substack că își vinde participațiile la Tesla, a comentat anterior despre viziunea lui Musk asupra viitorului. La sfârșitul lunii ianuarie, acesta a scris pe X că „Elon este o comoară americană, dar și un futurolog motivat cu disperare chiar înaintea mea”.

Prin această afirmație, investitorul a făcut referire la propria tendință de a anticipa schimbări economice înainte ca acestea să devină evidente, inclusiv pariul său împotriva pieței imobiliare americane înainte de criza financiară.

Dezbaterea privind impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă nu este limitată la Musk și Burry. Ray Dalio, fondatorul companiei de investiții Bridgewater Associates, a avertizat că extinderea inteligenței artificiale ar putea accentua diferențele de avere și ar putea crește riscul unor conflicte sociale.

Dalio a declarat în podcastul „Jurnalul unui CEO” că politicile de redistribuire ar putea deveni necesare într-o economie influențată puternic de inteligența artificială. Acesta a precizat că măsurile ar trebui să vizeze mai mult decât distribuirea banilor, deoarece „inutilitatea și banii s-ar putea să nu fie o combinație grozavă”.

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan, a spus că inteligența artificială ar putea avea efecte pozitive asupra vieții oamenilor, inclusiv prin reducerea săptămânii de lucru la aproximativ 3,5 zile, îmbunătățirea sănătății și creșterea timpului disponibil pentru activități personale.

În același timp, Dimon a avertizat că ritmul schimbărilor tehnologice ar putea afecta rapid piața muncii. El a susținut că firmele, guvernele și alte instituții ar trebui să colaboreze pentru recalificarea angajaților, tranziția către alte roluri profesionale și oferirea de sprijin persoanelor afectate de automatizare.