Legea care schimbă internetul a intrat în vigoare. Jurnaliștii coreeni, acuzații de cenzură

Coreea de Sud a început, de marți, aplicarea unei versiuni revizuite a legislației care vizează combaterea informațiilor false distribuite pe internet, act normativ ce introduce sancțiuni mai dure pentru persoanele care încalcă în mod repetat prevederile legii. Măsura este adoptată pe fondul intensificării preocupărilor legate de dezinformarea din mediul digital, însă provoacă și reacții critice din partea organizațiilor de presă, a experților în media și a opoziției politice.

Modificările legislative impun, totodată, obligații suplimentare marilor platforme online, care trebuie să implementeze mecanisme dedicate raportării conținutului considerat fals sau manipulat și să publice periodic rapoarte privind modul în care gestionează aceste sesizări.

Anterior, autoritățile sud-coreene se bazau pe legislația referitoare la defăimare și pe procese civile pentru despăgubiri atunci când încercau să combată răspândirea informațiilor false. Nu exista însă o reglementare clară care să vizeze în mod direct fenomenul așa-numitelor știri false.

Prin revizuirea legii privind rețelele de informații și comunicații, Coreea de Sud se alătură statelor care încearcă să limiteze efectele dezinformării online, fenomen considerat capabil să producă consecințe importante în societate.

Noua legislație prevede că utilizatorii care distribuie în mod intenționat informații ilegale, false sau manipulate pot fi obligați să achite despăgubiri de până la cinci ori valoarea prejudiciului produs.

Persoanele care recidivează și al căror conținut este declarat ilegal prin hotărâri judecătorești riscă amenzi de până la un miliard de woni, echivalentul a aproximativ 573.000 de euro.

Printre platformele vizate de noile obligații se numără companiile sud-coreene Naver și Kakao, dar și giganții americani Google și Meta. Acestea trebuie să ofere utilizatorilor posibilitatea de a raporta conținutul suspectat că este fals sau manipulat și să publice, o dată la șase luni, rapoarte de transparență care să prezinte numărul reclamațiilor primite și măsurile adoptate.

Aplicarea noilor reguli are loc după ce Coreea de Sud s-a confruntat cu o creștere a dezinformării online în urma tentativei eșuate de impunere a legii marțiale din 2024. Printre informațiile distribuite în acea perioadă s-au numărat și acuzații nefondate privind o presupusă interferență a Chinei în sistemul electoral.

Un alt episod care a atras atenția opiniei publice a implicat un YouTuber de extremă dreapta, trimis în judecată după ce ar fi folosit materiale audio generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea au fost utilizate pentru a susține în mod fals că actorul Kim Soo-hyun ar fi avut o relație cu o actriță decedată în perioada în care aceasta era minoră.

Acuzațiile au generat un scandal de amploare, iar actorul și-a suspendat aparițiile publice. Totodată, un proiect important în care acesta era implicat a fost amânat pe termen nedeterminat.

Aceste cazuri au alimentat dezbaterea privind necesitatea unor instrumente mai eficiente pentru combaterea dezinformării, însă criticii consideră că forma actuală a legii ridică numeroase semne de întrebare.

Contestatarii noii legislații atrag atenția că lipsa unei definiții juridice clare pentru informațiile false sau manipulate poate genera incertitudine și poate conduce la o aplicare excesiv de largă a prevederilor legale.

Principalul partid de opoziție, Partidul Puterii Populare (PPP), a criticat în repetate rânduri modificările legislative, susținând că platformele digitale ar putea elimina preventiv conținut pentru a evita eventuale conflicte cu autoritățile, iar utilizatorii ar putea ajunge să se autocenzureze.

„Vom vedea o lume în care companiile de platforme elimină excesiv informații, jurnalismul de investigație este înăbușit, iar cetățenilor le este greu chiar și să-și exprime opiniile”, a declarat purtătorul de cuvânt al PPP, Cho Yong-sool, într-un comunicat.

Asociația Jurnaliștilor din Coreea a solicitat introducerea unor garanții care să protejeze activitatea jurnalistică și documentarea subiectelor de interes public, astfel încât reportajele și procesul de culegere a informațiilor să nu fie afectate de aplicarea noii legislații.