Democrația, influențată de social media. În era platformelor digitale, influența asupra opiniei publice nu mai depinde exclusiv de mass-media tradițională sau de conținutul explicit fals. Cercetările recente indică o schimbare structurală: fiecare utilizator este expus unei realități informaționale personalizate, construită automat de algoritmi.

Un studiu realizat de cercetători ai Universității „Ovidius” din Constanța evidențiază că problema centrală nu mai este simpla dezinformare, ci fragmentarea realității în versiuni multiple, adaptate comportamentului fiecărui utilizator.

Analiza academică este realizată de specialiști în științele comunicării și mediul digital, respectiv Cristian Opariuc-Dan, Tănase Tasențe și Cristina-Dana Popescu. Studiul a fost publicat în revista academică Internet Policy Review, o publicație internațională de referință în domeniul guvernanței internetului și al politicilor digitale, recunoscută pentru abordările sale interdisciplinare asupra transformărilor ecosistemului digital contemporan.

Conceptul central analizat este cel de „filter bubble” — un mecanism prin care platformele digitale personalizează conținutul în funcție de comportamentul utilizatorului.

Această personalizare se bazează pe:

istoricul de interacțiune (like-uri, click-uri, vizionări)

timpul petrecut pe anumite tipuri de conținut

tiparele de engagement

preferințele deduse algoritmic

În timp, aceste semnale generează fluxuri informaționale distincte pentru fiecare utilizator.

Rezultatul este o realitate digitală fragmentată, în care doi utilizatori pot avea perspective complet diferite asupra acelorași evenimente politice.

Un element esențial evidențiat de cercetare este rolul repetiției.

Algoritmii nu modifică neapărat conținutul, ci îl redistribuie strategic, crescând frecvența expunerii la anumite idei. Acest proces generează efecte psihologice bine cunoscute:

familiaritatea crește percepția de adevăr

expunerea repetată crește credibilitatea percepută

vizibilitatea devine sinonimă cu relevanța

Astfel, influența nu este directă, ci statistică și incrementală.

Un rezultat important al studiului este existența unui paradox: conștientizarea mecanismelor algoritmice nu reduce neapărat influența acestora.

Utilizatorii activi — în special cei tineri și conectați permanent la mediul digital — sunt simultan:

conștienți de existența algoritmilor

dar și cei mai expuși interacțiunii cu aceștia

Această dinamică creează un ciclu de autoalimentare: interacțiunea generează personalizare, iar personalizarea stimulează aceeași interacțiune.

Deși utilizatorii percep că accesează surse multiple, studiul arată că diversitatea este adesea superficială.

În realitate:

sursele diferă, dar conținutul este similar

perspectivele sunt aliniate algoritmic

expunerea este controlată indirect prin ranking și distribuție

Această situație creează o iluzie de pluralism, în care utilizatorii cred că văd opinii diverse, deși sunt expuși la variații ale aceleiași perspective dominante.

În context electoral, aceste mecanisme au efecte directe asupra modului în care sunt formate opiniile politice:

percepția candidaților este influențată de frecvența expunerii

temele politice devin „importante” prin vizibilitate algoritmică

consensul social este dedus din semnale artificiale de engagement

Nu mai vorbim despre manipulare explicită, ci despre arhitectura vizibilității informației.