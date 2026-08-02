Rețelele sociale precum TikTok și Instagram schimbă modul în care ajunge conținutul la public. Creatorii mici câștigă teren

Rețelele sociale trec printr-o schimbare importantă care modifică modul în care companiile aleg să își promoveze produsele și serviciile. În 2026, tot mai multe branduri investesc în utilizatori cu doar câteva sute sau câteva mii de urmăritori, renunțând la dependența de influencerii cu audiențe uriașe. Tendința este alimentată de schimbările algoritmilor platformelor și ar putea influența inclusiv piața din România.

Rețelele sociale nu mai recompensează exclusiv conturile cu milioane de urmăritori, iar această transformare determină companiile să își regândească strategiile de marketing. În loc să concentreze bugete consistente într-un număr redus de influenceri, tot mai multe branduri preferă să colaboreze cu mii de creatori aflați la început de drum, care au comunități restrânse, dar implicate.

Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, mai multe companii importante din Statele Unite, printre care Target, American Eagle, SoulCycle și producătorul de alimente pentru copii Little Spoon, au lansat în ultimul an programe dedicate creatorilor aflați la început de drum.

În unele dintre aceste programe, pragul de acces este surprinzător de redus. Utilizatorii au nevoie de numai 500 de urmăritori pentru a putea participa la campanii și pentru a primi recompense în schimbul conținutului publicat despre produsele sau serviciile promovate.

La început, beneficiile sunt limitate și constau, de regulă, în produse gratuite, vouchere, reduceri sau posibilitatea de a încasa comisioane din vânzări, pe măsură ce creatorii avansează în programele respective.

Modificările produse în funcționarea platformelor sociale reprezintă principalul motiv pentru care strategiile de marketing se schimbă atât de rapid.

Spre deosebire de anii anteriori, când succesul unui cont depindea în mare măsură de dimensiunea comunității sale, algoritmii TikTok, Instagram și ai altor platforme distribuie tot mai frecvent conținutul către utilizatori care nu îl urmăresc deja pe autor.

În aceste condiții, un videoclip publicat de un creator cu doar câteva sute sau câteva mii de urmăritori poate ajunge la milioane de utilizatori și poate deveni viral la fel de ușor precum unul realizat de un influencer consacrat.

Această schimbare îi determină pe advertiseri să își distribuie investițiile către un număr mult mai mare de creatori, mizând pe autenticitatea mesajelor și pe încrederea pe care comunitățile mici o acordă persoanelor pe care le urmăresc.

Evoluția pieței este confirmată și de estimările companiei de cercetare eMarketer, citate de publicația americană.

Potrivit acestor date, aproape 45% din cheltuielile destinate marketingului prin influenceri în Statele Unite vor ajunge în 2026 la creatori care au sub 20.000 de urmăritori. În 2021, această categorie atrăgea aproximativ 20% din bugetele totale.

Creșterea este și mai accentuată în cazul așa-numiților „nano-influenceri”, adică utilizatorii cu mai puțin de 5.000 de urmăritori. Ponderea bugetelor alocate acestora este estimată să urce de la 3,1% în 2021 la aproape 20% în acest an.

Specialiștii explică această orientare prin faptul că publicul acordă tot mai multă încredere conținutului spontan și autentic, în detrimentul materialelor produse într-un stil excesiv de comercial sau profesionist.

Schimbările observate pe piața americană sunt relevante și pentru România, unde TikTok și Instagram au devenit unele dintre cele mai importante canale de promovare pentru numeroase companii.

Dacă, până recent, colaborările comerciale erau rezervate aproape exclusiv influencerilor cu audiențe foarte mari, noul model poate crea oportunități și pentru utilizatorii care au comunități mai mici, dar cu un nivel ridicat de interacțiune și implicare.

În același timp, specialiștii atrag atenția că extinderea acestui tip de colaborări poate face mai dificilă diferențierea dintre recomandările personale și conținutul publicitar. Din acest motiv, postările realizate în cadrul unor campanii comerciale trebuie marcate corespunzător, astfel încât să respecte regulile privind transparența în publicitate.