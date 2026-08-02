Pepenele la micul dejun, între beneficii și riscuri. Ce spun specialiștii despre consumul pe stomacul gol

Pepenele este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de apă și aportul de vitamine. Totuși, consumul lui dimineața, pe stomacul gol, ridică frecvent întrebări legate de digestie, glicemie și efectele asupra organismului. Specialiștii în nutriție arată că răspunsul diferă în funcție de starea de sănătate și de modul în care este inclus în alimentația zilnică.

Pepenele are un conținut de aproximativ 90-92% apă, ceea ce îl transformă într-un aliment foarte potrivit pentru hidratare în zilele călduroase. În plus, oferă puține calorii – aproximativ 30-35 kcal la 100 de grame –, dar furnizează vitamina C, licopen, potasiu și magneziu, nutrienți importanți pentru funcționarea organismului.

Licopenul este unul dintre cei mai puternici antioxidanți din alimentație și este asociat în numeroase studii cu reducerea riscului unor boli cardiovasculare și a anumitor forme de cancer. Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, iar potasiul și magneziul susțin activitatea inimii și a mușchilor.

Consumul de pepene dimineața poate reprezenta o metodă eficientă de rehidratare după cele șase-opt ore de somn, perioadă în care organismul nu primește lichide. Tocmai datorită conținutului foarte ridicat de apă, fructul poate contribui la refacerea echilibrului hidric încă de la începutul zilei.

În același timp, pepenele este ușor de digerat și nu solicită excesiv stomacul. Pentru persoanele care nu au poftă de mâncare dimineața sau preferă un mic dejun lejer, acesta poate reprezenta o variantă potrivită.

Zaharurile naturale din fruct – fructoză, glucoză și zaharoză – sunt absorbite rapid și pot furniza energie într-un timp scurt. Acest lucru poate fi util înaintea activităților fizice, a unei sesiuni de antrenament sau la începutul unei zile solicitante.

Deși are numeroase avantaje, pepenele nu este potrivit în orice situație. Specialiștii atrag atenția că fructul are un indice glicemic relativ ridicat, de aproximativ 72, ceea ce înseamnă că poate determina o creștere rapidă a glicemiei după consum.

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase acest lucru nu reprezintă o problemă. În schimb, persoanele diagnosticate cu diabet, cele cu rezistență la insulină sau cele care resimt oboseală după variații bruște ale glicemiei ar trebui să fie mai prudente.

În astfel de cazuri, recomandarea este ca pepenele să fie consumat împreună cu o sursă de proteine sau grăsimi sănătoase, precum iaurtul natural, migdalele, nucile sau alunele. Aceste combinații încetinesc absorbția zaharurilor și reduc fluctuațiile glicemice.

La unele persoane, consumul de pepene dimineața, pe stomacul gol, poate provoca balonare, gaze sau disconfort abdominal. Aceste reacții sunt asociate conținutului de fructoză și fibre și pot apărea mai ales la persoanele care suferă de sindromul colonului iritabil sau de alte tulburări digestive.

Nutriționiștii mai atrag atenția asupra modului în care este asociat acest fruct cu alte alimente. Pepenele se digeră mai rapid decât produsele bogate în proteine sau amidon, iar consumul simultan cu pâine, cereale, ouă ori carne poate favoriza senzația de balonare și disconfort digestiv la unele persoane sensibile.

Consumul de pepene dimineața poate fi o alegere inspirată în zilele foarte călduroase, atunci când organismul are nevoie de hidratare rapidă sau când apetitul este redus. De asemenea, fructul poate fi consumat înainte de activitatea fizică ori ca parte a unei gustări ușoare.

În schimb, persoanele cu diabet, prediabet, rezistență la insulină sau cele care au nevoie de un mic dejun consistent, capabil să asigure sațietate pentru mai multe ore, ar trebui să evite consumul exclusiv de pepene la prima masă a zilei.

O variantă mai echilibrată este asocierea pepenelui cu alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase. Printre combinațiile recomandate de specialiști se numără iaurtul natural, o mână de nuci crude, budinca de chia cu bucăți de pepene sau un smoothie preparat din pepene, căpșuni, mentă și o sursă de proteine.

În concluzie, pentru persoanele sănătoase, pepenele poate reprezenta un început de zi răcoritor și nutritiv, mai ales în sezonul cald. În schimb, cei care au afecțiuni metabolice sau digestive ar trebui să adapteze modul de consum și să îl includă într-o masă echilibrată, pentru a reduce riscul apariției unor efecte nedorite.