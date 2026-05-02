Pâinea albă este obținută din cereale rafinate, ceea ce înseamnă că în procesul de producție sunt eliminate tărâța și germenii.

Dieteticianul Valery Kallen explică faptul că acest lucru reduce conținutul de fibre, vitamine și minerale comparativ cu variantele integrale.

Tocmai de aici vine reputația negativă a acestui aliment, deoarece multe persoane asociază automat cerealele rafinate cu o alegere nesănătoasă.

Totuși, specialiștii atrag atenția că acest lucru nu înseamnă automat că pâinea albă trebuie eliminată complet din alimentație. Ea poate avea și avantaje, mai ales în anumite situații în care organismul are nevoie de energie rapidă sau de alimente mai ușor de digerat.

Potrivit specialiștilor, pâinea albă se digeră mai repede decât produsele bogate în fibre, ceea ce o poate face potrivită înainte de activități fizice sau în perioade în care este nevoie de un aport rapid de energie.

„Se digeră mai rapid decât cerealele bogate în fibre, ceea ce o face potrivită pentru un aport rapid de energie, de exemplu înainte de sport”, spune Kallen.

Nutriționistul Michael Michelis arată că aceasta conține vitamine din complexul B, acid folic și fier, elemente importante pentru organism.

„Conține vitamine din complexul B, acid folic și fier”, spune nutriționistul. „Este ușor de digerat și poate susține dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin”, mai spune acesta.

De asemenea, în anumite situații medicale, pâinea albă poate fi chiar o alegere mai bună decât cea integrală.

Persoanele care suferă de sindrom de colon iritabil sau de boli inflamatorii intestinale o pot tolera mai ușor, tocmai pentru că are un conținut mai redus de fibre.

Poate fi utilă și pentru persoanele aflate în recuperare după tulburări alimentare, deoarece oferă energie rapidă și este mai ușor de digerat.

Pe termen scurt, consumul frecvent de pâine albă poate duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi la fel de rapide.

Acest proces poate provoca senzație de oboseală și apariția poftelor alimentare la scurt timp după masă.

Specialista Coco Pierrel explică faptul că digestia rapidă face ca senzația de foame să revină mai repede, deoarece pâinea albă are puține fibre și oferă mai puțină sațietate.

„Pâinea albă se digeră rapid, crește glicemia și apoi o scade la fel de repede, ceea ce poate duce la oboseală și pofte alimentare”, spune Coco Pierrel.

Pe termen lung, dacă acest tip de aliment înlocuiește constant sursele bogate în fibre, pot apărea probleme mai serioase.

Fluctuațiile repetate ale glicemiei pot contribui la acumularea de grăsime, inflamații și pofte constante, iar o dietă săracă în fibre poate crește riscul de diabet de tip 2.

Specialiștii subliniază însă că problema reală nu este o felie de pâine albă, ci dezechilibrul general al alimentației.

Pâinea albă poate face parte dintr-o dietă echilibrată dacă este combinată corect cu alte alimente.

Pentru a reduce efectele legate de glicemie și pentru a crește sațietatea, este recomandat să fie consumată alături de proteine, fibre și grăsimi sănătoase.

De exemplu, poate fi asociată cu avocado, hummus și legume sau cu unt de arahide.

Aceste combinații ajută la încetinirea digestiei și oferă o senzație de sațietate mai bună.

De asemenea, alegerea unor variante de calitate, precum pâinea cu maia, poate aduce beneficii suplimentare și ingrediente mai simple.

Specialiștii spun că, în final, nu un singur aliment decide cât de sănătoasă este dieta, ci tiparul general al meselor de zi cu zi.