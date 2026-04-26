Un nou studiu sugerează că un consum moderat de cafea ar putea avea un efect protector asupra sănătății mintale. Persoanele care beau zilnic aproximativ două până la trei cești par să prezinte un risc mai scăzut de a dezvolta tulburări psihice. Cercetarea, publicată în Journal of Affective Disorders, indică faptul că acest efect benefic este mai evident în special în rândul bărbaților.

În schimb, un consum ridicat de cafea, de cinci sau mai multe cești pe zi, este asociat cu un risc crescut de apariție a tulburărilor de sănătate mintală. Această relație sugerează că beneficiile cafelei nu cresc liniar odată cu cantitatea consumată, ci apar mai degrabă într-un interval moderat.

Studiul a fost realizat pe baza datelor provenite de la peste 460.000 de participanți din UK Biobank, o amplă cohortă care include persoane cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani. Cercetătorii au urmărit să analizeze legătura dintre consumul zilnic de cafea și apariția diferitelor tulburări psihice. Participanții au oferit informații detaliate despre obiceiurile lor de consum, inclusiv cantitatea de cafea băută și tipul acesteia, fie decofeinizată, instant sau măcinată. Evoluția stării lor de sănătate mintală a fost monitorizată pe o perioadă mediană de 13,4 ani.

Rezultatele au evidențiat un tipar în formă de „J”, ceea ce înseamnă că atât consumul foarte redus, cât și cel excesiv nu oferă aceleași beneficii ca un consum moderat. Cu alte cuvinte, persoanele care beau prea puțină sau prea multă cafea nu au înregistrat același nivel scăzut de risc pentru tulburări psihice precum cele care mențin un consum echilibrat.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că legătura dintre consumul de cafea și tulburările de dispoziție este mai pronunțată în cazul bărbaților. Ei subliniază totodată interesul tot mai mare pentru rolul alimentației și al nutriției în prevenirea și gestionarea problemelor de sănătate mintală.

În acest context, datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) ne arată că peste un miliard de persoane la nivel global trăiesc cu tulburări psihice. Afecțiuni precum anxietatea și depresia reprezintă a doua cauză majoră de dizabilitate pe termen lung, contribuind semnificativ la pierderea anilor de viață sănătoasă. Pornind de la aceste realități, cercetătorii atrag atenția asupra necesității unor strategii eficiente de prevenție, menite să reducă impactul tot mai mare al acestor afecțiuni, descris uneori ca o adevărată „pandemie” a tulburărilor de sănătate mintală.

Cafeaua conține peste o mie de compuși bioactivi, printre care se numără cofeina, polifenolii, melanoidinele și diterpenele. Potrivit studiului, efectele antiinflamatorii ale unor substanțe precum cofeina și acidul clorogenic ar putea explica, cel puțin parțial, riscul mai scăzut de tulburări mintale observat în rândul persoanelor care consumă cafea în mod moderat.

Cofeina acționează asupra creierului prin mecanisme complexe. Ea stimulează receptorii A1R, care sunt asociați cu efecte antidepresive, și inhibă receptorii A2AR, implicați în apariția disfuncțiilor neuronale cauzate de stres. Prin această acțiune combinată, cofeina poate influența modul în care creierul răspunde la factorii de stres și la dezechilibrele neurochimice.

În plus, proprietățile antiinflamatorii ale cofeinei au fost asociate în studii anterioare cu un risc mai scăzut de demență și cu o încetinire a declinului cognitiv, sugerând că efectele sale asupra sănătății creierului pot fi mai ample decât se credea anterior.