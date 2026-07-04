Cafeaua poate reduce riscul de boli hepatice. Câte cești ar trebui să bei pentru cele mai bune rezultate

Consumul de cafea este asociat cu un risc mai redus de apariție a unor afecțiuni hepatice grave, inclusiv ciroză și cancer de ficat, potrivit unui nou studiu publicat în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology. Cercetarea arată că beneficiile au fost observate atât în cazul cafelei cu cofeină, cât și al celei decofeinizate.

Studiul a analizat datele a peste 350.000 de participanți din UK Biobank care nu sufereau de ciroză sau cancer hepatic la începutul cercetării. Evoluția acestora a fost urmărită timp de 13 ani.

Potrivit rezultatelor, persoanele care consumau cel puțin cinci cești de cafea pe zi au avut un risc cu 32% mai mic de a dezvolta ciroză, un risc cu 47% mai redus de cancer hepatic și o probabilitate cu 42% mai mică de deces cauzat de boli ale ficatului.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că participanții care consumau mai multă cafea prezentau niveluri mai reduse de grăsime hepatică, fier acumulat în ficat, fibroză și inflamație hepatică.

Analizele de sânge au indicat că persoanele care beau cafea aveau niveluri mai ridicate ale proteinelor asociate unei funcții hepatice sănătoase și niveluri mai scăzute ale markerilor legați de inflamație și cicatrizarea ficatului.

Autorul principal al studiului, Ju Dong Yang, a declarat că rezultatele susțin consumul moderat de cafea în cazul persoanelor care obișnuiesc deja să o consume și o tolerează bine. El a precizat însă că studiul nu justifică recomandarea ca cineva să înceapă să bea cafea exclusiv pentru protecția ficatului.

Cercetătorii au constatat că atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu efecte similare, ceea ce sugerează că beneficiile nu sunt determinate doar de cofeină.

Potrivit studiului, cea mai puternică asociere a fost observată la un consum de aproximativ trei-patru cești de cafea pe zi. Totuși, și persoanele care consumau una sau două cești zilnic au prezentat un risc semnificativ mai mic de boli hepatice.

Shelly Lu, unul dintre autorii cercetării, a explicat că efectele cafelei asupra sănătății ficatului sunt legate de procesele de inflamație și fibroză și că aceste mecanisme ar putea constitui puncte de plecare pentru viitoare cercetări.

Autorii studiului subliniază că prevenirea bolilor hepatice trebuie să se bazeze în continuare pe menținerea unei greutăți corporale sănătoase, limitarea consumului de alcool, activitate fizică regulată și controlul glicemiei, tensiunii arteriale și colesterolului.

Studiul amintește și că un consum ridicat de cofeină poate provoca efecte precum creșterea ritmului cardiac, palpitații, hipertensiune arterială, anxietate și tulburări ale somnului.

Potrivit recomandărilor generale menționate de cercetători, pentru majoritatea adulților este considerată sigură o cantitate de până la 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru cești de cafea sau ceai.