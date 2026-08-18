Nokia își reduce drastic operațiunile din China și pregătește concedieri masive

Nokia pregătește o retragere majoră de pe piața chineză, după peste 40 de ani de prezență, pe fondul scăderii constante a afacerilor și al concurenței tot mai puternice din partea rivalilor locali. Compania finlandeză intenționează să reducă masiv numărul angajaților și să închidă treptat mai multe locații până la sfârșitul anului.

Producătorul finlandez de echipamente de telecomunicații Nokia intenționează să disponibilizeze majoritatea angajaților săi din China continentală și să închidă treptat locațiile pe care le deține în această țară până la sfârșitul anului. Decizia marchează o retragere semnificativă de pe piața chineză, după mai bine de patru decenii de prezență, pe fondul pierderii terenului în fața rivalilor locali.

Potrivit unor surse apropiate situației, angajații din China continentală ai diviziilor de rețele mobile și infrastructură de rețea urmează să fie concediați în etape. Cele mai multe dintre reducerile de personal ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Sursele au precizat că Nokia și-a informat angajații cu privire la planul de restructurare a operațiunilor din China continentală la începutul acestei luni, în cadrul unei videoconferințe organizate de la sediul companiei din Helsinki.

În China ar urma să fie păstrate doar serviciile post-vânzare, ceea ce, potrivit uneia dintre sursele citate de South China Morning Post, ar echivala practic cu o retragere treptată a Nokia de pe această piață.

Un purtător de cuvânt al Nokia a precizat că anunțase anterior că a luat măsuri pentru a-și alinia mai bine operațiunile din China cu cele globale. Potrivit lui, afacerile Nokia pe piața chineză au înregistrat o scădere constantă în ultimii ani. În acest context, compania își ajustează amprenta operațională din China pentru a se adapta evoluției activității și noii realități de pe această piață, a explicat purtătorul de cuvânt într-un e-mail transmis agenției de presă Reuters:

„În consecinţă, ne ajustăm amprenta operaţională din China pentru a aborda această realitate.”

Numărul total al angajaților care vor fi afectați de restructurare nu este deocamdată cunoscut. La sfârșitul anului 2025, Nokia avea aproximativ 7.200 de angajați în China continentală, Hong Kong și Taiwan, cu operațiuni în orașe precum Beijing, Shanghai, Hangzhou, Chengdu și Qingdao.